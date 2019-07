Westerkappeln. „Das Programmheft ist nach wie vor wichtig und wird gerne gelesen“, freut sich VHS-Direktorin Angelika Weide über den neuen 152-seitigen Katalog. Dieser liegt an allen zentralen Stellen (Apotheken, Banken, Ärzte, öffentliche Orte) in den Kommunen des Zweckverbandes aus. Dazu gehört auch Westerkappeln. Allein hier bietet die Volkshochschule im VHS-Haus an der Kreuzstraße oder bei Kooperationspartnern weit über 50 Kurse und Veranstaltungen an.

„Wir haben erneut spannende Kurse geplant und hoffen, damit den Nerv der Teilnehmenden zu treffen“, erläutert Jendrik Peters, pädagogischer Mitarbeiter der VHS, den Inhalt des Angebots.

Neben Klassikern wie Office- und Gesundheits- sowie Sprachkursen hat die VHS den Bereich der Exkursionen erneut ausgebaut und möchte mit Interessierten an viele interessante Orte fahren. Nach dem Motto „Mit der VHS unterwegs“ geht es beispielsweise am 21. August zur Burg Hülshoff und am 7. September in das Museum für Westfälische Literatur nach Nottbeck. Sportfans kommen bei einer Besichtigung des Dortmunder Signal-Iduna-Parks oder der Bremer Brücke in Osnabrück auf ihre Kosten.

Neu im Programm sind Opernbesuche im Theater Osnabrück, das ebenfalls mit dem Bus angefahren wird. Unmittelbar vor der Aufführung bekommt die Gruppe eine individuelle Einführung in das Werk. In das Oetker-Werk Bielefeld bekommen Erwachsene am 12. November einen Einblick und erfahren Wissenswertes über Oetker und seine Geschichte.

Im Bereich der „Bildung in einer digitalen Welt“ bietet die Volkshochschule erneut so genannte Blended-Learning-Kurse an. Dabei handelt es sich um die Kombination von Präsenz- und Onlineeinheiten. Teilnehmende können Aufgaben von zu Hause aus bearbeiten und dem Dozenten auch außerhalb der Präsenztermine Fragen stellen. Thema ist dabei unter anderem Microsoft Word.

Im Rahmen der bundesweiten Webinar-Reihe „Smart Democracy“ des Deutschen Volkshochschulverbandes überträgt die VHS Lengerich am 11. Dezember um 19 Uhr den Vortrag „Letzte Rettung fürs Klima – Hinter den Kulissen des Weltklimagipfels?“

Die junge Volkshochschule wartet beispielsweise mit einem Programmierkursus für Kinder auf. Auch „Kids mit Weitblick“ ist wieder im Programm.

Anmeldungen sind ab sofort möglichunter der Telefonnummer 05481 9388-0 oder per E-Mail an: info@vhs-lengerich.de.