Tecklenburger Land. Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Führerschein, da kommt einiges zusammen. Zu einer Geldstrafe von 2400 Euro verurteilte das Amtsgericht Tecklenburg einen Mann aus Westerkappeln. Es sah die Vorwürfe der Anklage als erwiesen an.

Demnach hat sich der 27-Jährige an einem Februarmorgen dieses Jahres betrunken ans Steuer seines Autos gesetzt, ist beim Linksabbiegen von der Düter in die Ibbenbürener Straße mit einem Pkw kollidiert, dessen Fahrer von der Ibbenbürener nach links in die Düter Straße abbiegen wollte, und hat anschließend seine Fahrt Richtung Lotte fortgesetzt, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

In der Hauptverhandlung erklärte er, er habe den Unfall nicht bemerkt, aber Angst gehabt, zu spät zur Arbeit zu kommen. „Schwer zu glauben“, kommentiert der Richter die Einlassung des Angeklagten. „Sie hatten Angst vor einer Anzeige und weil Sie Alkohol im Blut hatten“, war er sicher.

Ein Blutalkoholtest zwei Stunden nach dem Unfall hatte einen Promillewert von 1,96 ergeben.

Die Unfallflucht mit hoher Geschwindigkeit und rund um den Kreisverkehr schilderte der Unfallgegner detailliert und in den Augen der Vertreterin der Staatsanwaltschaft und des Gerichts glaubhaft.

Er habe die Verfolgung abbrechen wollen, weil sie ihm zu schnell und zu gefährlich erschienen sei, als der junge Mann dann doch angehalten habe, sagte der 53-Jährige aus. Allein die Verteidigerin sah die Unfallflucht ihres Mandanten als nicht erwiesen an.

Einem Polizeibeamten gegenüber hatte der 27-jährige zudem unmittelbar nach dem Unfall zugegeben, dass er „Mist gebaut“ habe. Obwohl der 27-Jährige nach dem Geschehen im Februar seinen Führerschein abgeben musste, setzte er sich knapp sieben Wochen später erneut ans Steuer, um mitten in der Nacht Zigaretten zu holen.

Anzeige Anzeige

Bei einem Alleinunfall auf der Langenbrücker Straße verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und landete auf dem Fahrzeugdach im Graben. Der Verdacht, er sei betrunken gewesen, bestätigte sich nicht. Beamte hatten leere Alkoholflaschen im Auto gefunden. Die sollen aber nur zum Transport im Kofferraum gewesen sein. „Es wäre Spekulation zu behaupten, er habe sie geleert, aber es wäre eine Erklärung, warum es zu dem Unfall gekommen ist“, sagte der Richter. Warum er im Graben gelandet ist, kann der Angeklagte vor Gericht nicht sagen. Er spricht von Erinnerungslücken.

Das Gericht befand, dass der Westerkappelner, der schon als 16-Jähriger betrunken auf einem Kraftrad erwischt worden war, charakterlich ungeeignet sei, ein Fahrzeug zu führen, und verhängte eine Führerscheinsperre für die Dauer von weiteren 14 Monaten.

Die Verteidigerin hatte sich gegen eine weitere Sperre ausgesprochen, da ihr Mandant aufgrund seiner Arbeit nicht lange auf sein Auto verzichten könne.

Das Gericht ging mit der Höhe der Geldstrafe von 80 Tagessätzen über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus, die 65 Tagessätze gefordert hatte. Es senkte aber die Höhe des Tagessatzes von 35 Euro, wie sie die Anklagevertreterin beantragt hatte, auf 30 Euro.