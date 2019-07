Was in die Biotonne darf und was nicht

Dosen, Deckel und andere, nicht biologische Abfälle dürfen auf keinen Fall in die Biotonne. Diese „Störstoffe‟ müssen aussortiert werden. Das gilt auch beispielsweise für Windeln, Wattestäbchen, Katzen- und Kleintierstreu. In die Tonne dürfen Obst- und Gemüseabfälle aus der Küche, Filtertüten mit Kaffeeresten, Teeblätter, zerkleinerte Eierschalen. Diese Abfälle aus der Küche sollten in Papier oder Papiertüten eingewickelt und dann erst in die Tonne gesteckt werden. Es dürfen auch kompostierbare Plastikbeutel – erkennbar am "Keimling"-Symbol – verwendet werden. Ratsam ist es zudem, den Boden der Biotonne mit Zeitungspapier auszulegen, die Tonne ab und zu auszuwaschen und den Tonnenrand sauber zu machen. Im Sommer empfiehlt es sich, die Tonne in den Schatten zu stellen, die Abfälle in der Tonne mit Schichten trockener Äste, Gesteinsmehl oder Kalk abdecken. Das bindet Feuchtigkeit, beugt der Bildung von schlechten Gerüchen und Maden vor. Im Winter solle die Tonne an einem vor Frost geschützten Ort stehen.