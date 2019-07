Westerkappeln. Das „Regenbogenland“ hat in nur kurzer Zeit Strahlkraft über Westerkappeln hinaus gewonnen. Nun informierte sich Bundesbildungsministerin Anja Karliczek über das Gartenprojekt Am Kapellenweg – und brachte finanzielle Hilfe mit.

Die CDU-Politikerin ist sichtlich angetan von dem Vorhaben, das auf biologische Vielfalt und Klimaschutz und dabei viel auf Ehrenamt sowie Lerneffekte für junge Menschen setzt. Karliczek ist allerdings nicht in ihrer Funktion als Ministerin unterwegs – wenngleich sie das Amt natürlich immer mit sich trägt – sondern als Bundestagsabgeordnete für ihren hiesigen Wahlkreis. Mitgebracht hat sie Andreas Brunner, Vorstand der Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG (VEMA) aus Karlsruhe, der einen symbolischen Scheck über 5000 Euro überreichte.



Spende von Genosschenschaft

Eine willkommene Förderung, um die sich die Träger des „Regenbogenlandes“ – wie sonst oft üblich – gar nicht einmal beworben hatten. Die VEMA stifte jedes Jahr 25.000 Euro für nachhaltige nationale und internationale Projekte, berichtet Brunner. Die Genossenschaft und Anja Karliczek kennen sich schon länger. So hatte die Tecklenburger Abgeordnete in der Vergangenheit bei der VEMA schon finanzielle Unterstützung für den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Ibbenbüren locker gemacht.

Nachdem der Verbund der Politikerin unlängst fürs Tecklenburger Land eine Spende in Aussicht stellte, klopfte diese bei Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer an, ob es in Westerkappeln etwas Sinnstiftendes gibt. Gibt es. Und so dürfen sich das evangelische Familienzentrum Am Kapellenweg, die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln und die Westerkappelner Elterninitiative für Spielen und Erleben (Wespe) als Schrittmacher des „Regenbogenlandes“ über eine weitere Zuwendung freuen. „Vielleicht pflanzen sie davon Bäume“, meint Brunner.



Archäologisches Grabungsfeld

Man wird sehen. Denn das Projekt sei ein lebendes. „Der Plan verändert sich immer und wächst weiter“, betont Gesamtschulleiter Manfred Stalz. Eine neue Idee: Die Gesamtschule will auf dem 5500 Quadratmeter großen Gelände, das kostenlos von der evangelischen Gemeinde zur Verfügung gestellt wird, so etwas wie ein archäologisches Grabungsfeld angelegen.

Wie überhaupt Jugendliche der Gesamtschule sehr viel Engagement zeigen. „Sie legen nicht nur Hand an, sondern übernehmen auch Verantwortung“, erklärt Anja Peters, Leiterin des Familienzentrums. Die Bundesbildungsministerin hält solche Projektarbeit für ungemein wichtig, weil Theorie in Praxis umgesetzt werde. „Wenn man Leute anregt und nicht überfordert, sind alle bereit, sich im Kleinen zu engagieren“, lautet eine Erkenntnis von Karliczek bei ihrem Besuch im „Regenbogenland“. Die Herausforderung sei, auch immer Leute zu finden, die das organisieren. Pastor Olaf Maeder lobt in diesem Zusammenhang Anja Peters, der es gelinge, die Menschen zusammenzubringen.

Ehrenamtstage

Die Leiterin des Familienzentrums freut sich, dass eigentlich immer Leute aktiv seien – auch an den Wochenenden und in den Ferien. Um noch mehr Unterstützer über die beteiligten Institutionen hinaus zu gewinnen, plant sie am 13. September von 15 bis 17 Uhr ein „Regenbogen-Café“. „Vielleicht können daraus Ehrenamtstage entstehen“, hofft sie.

Anzeige Anzeige

Ohne Eigenleistung läuft nichts am Kapellenweg. Die eine oder andere Finanzspritze kann das Projekt aber entscheidende Schritte nach vorne bringen. Die Bohnenkamp-Stiftung habe jetzt 18.000 Euro für den landwirtschaftlichen Bereich bewilligt, verrät Peters. „Davon können wir auch einen Brunnen bauen.“

Gestaltungsfreiheit behalten

Auf Zuschüsse aus dem Leader-Programm, durch das Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden, verzichten die Beteiligten in diesem Fall gerne. „Dann müssten wir so bauen, wie beantragt. Wir wollen aber unsere Gestaltungsfreiheit behalten“, betont Petra Kleen, Vorsitzende der Wespe, welche die formale Trägerschaft für das Gartenprojekt übernommen hat. Außerdem seien die europäischen Förderverfahren meist sehr langwierig und kompliziert, ergänzt der Westerkappelner Umweltbeauftragte Friedhelm Wildbrand.

Dabei wollen sich die Gründer des „Regenbogenlandes“ bis zur Fertigstellung durchaus Zeit lassen. Mit bürokratischem Papierkram möchten sie diese aber nicht verschwenden.