Zum Wohl: Zu Beginn der Saxo-Revival-Party schien noch die Sonne, die Förderer des Freibades strahlten ob des guten Besuchs aber den ganzen Abend vor Freude. Foto: Heinrich Weßling

Westerkappeln . Das Wetter präsentierte sich nicht wirklich sommerlich, in Feierlaune waren die zahlreichen Gäste am Samstagabend im Freibad am Bullerteich aber trotzdem. Die Saxo-Revival-Party lockte einige Hundert Leute an den Beckenrand.