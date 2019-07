Ärger über „Werbemonster“ in Westerkappeln CC-Editor öffnen

Am Kreisverkehr Am Dölhof hängen gleich vier große Werbebanner. Manche Bürger stört das. Foto: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. „Hilfe!“ – In großen, fett gedruckten Lettern appellieren Ursula und Wolfgang Rabe an Bürgermeisterin Annette-Große Heitmeyer, etwas gegen „Werbemonster“ an den Einfallstraßen zu tun. Das Ehepaar fordert die Verwaltungschefin auf, die Entfernung von großen Werbetafeln im öffentlichen Raum zu veranlassen. Große-Heitmeyer sind allerdings die Hände gebunden.