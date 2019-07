Westerkappeln/Osnabrück. Es ist heiß auf dem Kunstrasen. Nirgendwo Schatten. Für die Kinder gibt es reichlich Wasser zu trinken und eimerweise frisch geschnittenes Obst zu essen. Die hoch motivierten Kids machen ordentlich Gebrauch davon. Der Hit sind kühle Melonen, die reißenden Absatz fanden. Von der Sahara-Hitze ließen sich die Jungs und Mädchen am Wochenende beim Sommercamp der Nachwuchsakademie des VfL Osnabrück in Westerkappeln aber nicht kleinkriegen.

60 Kinder machten begeistert mit. Der VfL Osnabrück veranstaltete das Sommercamp bereits zum vierten Mal in Zusammenarbeit mit dem TSV Westfalia 06 Westerkappeln. Vergangenes Jahr war das Trainingslager wegen der mangelhaften Platzverhältnisse im Hanfriedenstadion abgeblasen worden. Umso besser waren die Voraussetzungen dieses Jahr auf dem neuen Kunstrasen. Für die Affenhitze konnten weder der VfL noch Westfalia etwas, die sich aber stets um Erfrischung für den Nachwuchs mühten.



Die Leitung des Camps hatte der 24-jährige Fabian Hebbeler, Trainer der U 13 und Assistent der sportlichen Leitung der VfL-Junioren. Hebbeler hat das Fußballspielen beim TuS Recke gelernt und ist dann über den HSV und Eintracht Rheine 2014 zum VFL Osnabrück gewechselt. Ihm zur Seite standen Marko Tredup, Jürgen Mehl, Marcel Abeling und Alex Kreutzer vom VfL, sowie die Jugendtrainer der Westfalia, die sicherlich nach dem Camp einige Übungen in ihr eigenes Training mit einfließen lassen werden.

Nach der Begrüßung gab es zunächst für jedes Kind ein lilafarbenes Trikot mit VfL-Emblem und dem Namen des Kindes hinten drauf. Stolz wie Oskar wurden die 60 Kinder danach in altersgerechte Gruppen eingeteilt. Mit den neuen Trikots klappte es dann auch gleich viel besser mit dem Dribbeln, Fintieren und bei anderen Übungen und in den Turnierspielen; natürlich immer passend unterbrochen mit den notwendigen Trinkpausen für die Kids.

Von dem 11-jährgen Leif, der in der U 13-Kreisauswahl spielt und dem 10-jährigen Magnus (Stützpunktspieler der D-Junioren) wollten wir wissen, was sie denn an diesem Camp so mögen. Beide sie sind bereits zum vierten beziehungsweise dritten Mal dabei. „Wir finden die Atmosphäre und die vielen verschiedenen Übungen, die die VfL-Trainer hier anbieten, so super. Das ist mal was anderes und es macht hier ganz großen Spaß.“ Und dann sei das Verpflegungsangebot auch echt toll. „Heute gab es viel Obst und morgen bekommen wir leckere Pasta“, sprudelte es aus den Jungs heraus.





Die 10-jährige Holli, Tochter einer deutschen Mutter und eines vietnamesischen Vaters, kickt beim VfB Schinkel und spielt ebenfalls in der Kreisauswahl Osnabrück Stadt. Sie steht ihren gleichaltrigen männlichen Mitspielern absolut in nichts nach und weiß genau, was sie mit dem Ball machen muss – ein riesiges Talent.

Viel werden die Kinder aus dem dreitägigen Camp mitnehmen und lange daran zurückdenken. Es folgte noch das Passen und Kombinieren, etliche Turnierspiele und am Ende des Camps natürlich die Aushändigung der Urkunden mit Autogrammstunde einiger VfL-Profis.