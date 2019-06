Plötzlich und unerwartet verstorben: Heinrich Elgert. Foto: Klausmeyer

Westerkappeln. Die Nachricht verbreitete sich am vergangenen Wochenende wie ein Lauffeuer in der Gemeinde: Heinrich Elgert ist plötzlich und völlig unerwartet am Fronleichnamstag im Alter von nur 65 Jahren gestorben.