Westerkappeln. Die private Musikschule „Forum Musaik“ blickt in diesem Jahr auf ihr 20-jähriges Bestehen zurück. Gefeiert wird mit einem Konzert und einem Tag der offenen Tür.

Damals fing Leiterin Birgit Lindlage mit 20 Kindern an, heute sind daraus gut 750 Schüler geworden. Zum Team gehören rund zwei Dutzend Lehrkräfte. Das Angebot reicht von der musischen Frühförderung in den Kindergärten bis hin zum Instrumentalunterricht von Klavier, Klarinette und Keyboard über Geige und Gitarre bis hin zu Schlagzeug, Banjo und E-Bass.



Am Samstag, 29. Juni, lädt das „Forum Musaik“ ins Musaik-Haus an der Westerbecker Straße 1 von 15 bis 19 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein. An diesem Nachmittag stellen sich zudem viele Musikschüler und -lehrer vor. Es gibt eine Hüpfburg, Kinderschminken und Instrumentenbasteln.

Zur Feier des 20-jährigen Bestehens spielt am Samstag außerdem die Band „Papergrass“, die ihren Stil als Space-Rock beschreiben – eine Mischung aus Rockmusik, Psychedelic, Klassik und Pop. Kürzlich ist das neue Album „Eternity“ erschienen.

Zur Band, die regelmäßig im „Forum Musaik“ probt gehören Eva Hammerschmidt (Lead- u. Backing Vocals, Keyboard), Ralph Coquette (Lead- und Backing Vocals, Bassguitar, Percussion), Joshi Rasch (Guitar, Voice), Oliver Toth (Keyboards, Synthesizer) und Florian Altevogt (Drums, Percussion).

Der Eintritt ist am Samstag frei.