Zwei Autofahrer sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf dem Schafberg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 18-Jähriger, der gegen 15 Uhr mit seinem Opel Antara in Richtung Lotte fuhr, nach links in die Morgensternstraße abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich die Vorfahrt eines 32-jährigen Opel-Fahrers aus Ibbenbüren, der aus der Gegenrichtung kam, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführer wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach Schätzung der Polizei über 20.000 Euro.