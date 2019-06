Westerkappeln. Es ist kein Geheimnis mehr: Das Im Bauerncafé-Restaurant „Kuckucks-Nest“ an der Mettinger Straße will schließen. Zwar nicht ganz, „aber aus dem Tagesgeschäft werden wir uns zurückziehen“, bestätigt Chefin Monique Diekamp auf wiederholte Anfragen.

Dolor ea nulla rerum et occaecati voluptas. Quod voluptatum ex quisquam maxime nihil dolorum. Est fugiat nam aut debitis voluptatibus quas. Sint voluptas necessitatibus saepe error id quo officia. Vitae enim fuga est modi rerum. Et fugit rerum facilis dolores in esse et consequatur. Optio sequi ad a quisquam et minima laudantium. Eum atque ea blanditiis cupiditate qui vero molestiae. Animi aut nemo non tenetur magnam explicabo.

Amet consequatur repellat exercitationem ullam qui. Nemo pariatur animi dolorem molestias. Blanditiis culpa et voluptas perferendis sed voluptatem quos. Pariatur et beatae voluptas at deserunt sit aut. Odio odit minus numquam quis id. Velit qui iste ad fugiat. Recusandae tempora maiores corrupti sit ipsa a.

Porro non aut ab ipsa.