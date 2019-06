Eichenprozessionsspinner in Westerkappeln CC-Editor öffnen

Die Gemeinde weist – wie hier am Sünnenkamp – mit Warnschildern auf den Eichenprozessionsspinner hin. Foto: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. An zahllosen Bäumen in Velpe sollen die Raupen des Nachtfalters krabbeln. In Westerbeck sei nahezu jede Eiche vom Eichenprozessionsspinner (EPS) befallen, schreibt ein Mitglied der „Facebook“-Gruppe Westerkappeln. Täglich gingen bis zu 200 Meldungen im Rathaus ein.