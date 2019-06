Knapp vier Kilometer Wirtschaftswege will die Gemeinde dieses und nächstes Jahr erneuern. Foto: Wald-Zentrum

Westerkappeln. Auf Initiative der SPD-Ratsfraktion hatte die Gemeinde Westerkappeln vor zwei Jahren ein Konzept für ihr 335 Kilometer langes Wegenetz erstellen lassen. Von der Gemeindeprüfungsanstalt gab es dafür ein Lob. Doch leider seien viele Wirtschaftswege in keinem guten Zustand, in den vergangenen Jahren sei der Bilanzwert der Straßen und Wege durch geringe Investitionen gesunken. Jetzt will die Kommune für Sanierungsmaßnahmen einen Millionenbetrag in die Hand nehmen.