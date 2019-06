Westerkappeln. Beim Schützenverein Gabelin bleibt das Zepter in weiblicher Hand. Anja Zimmerling ist am Sonntag zur neuen Schützenkönig proklamiert worden. Sie hat damit Sandra Westermann abgelöst, die im vergangenen Jahr zur Regentin ausgerufen wurde.

Klein, aber fein war das Schützenfest der Gabeliner wieder. Nachdem die Mitglieder am Samstag der bis dahin amtierenden Majestät einen Besuch abgestattet und am Abend eine Party auf dem vereinseigenen Festgelände gefeiert hatten, wurde es am Sonntagnachmittag spannend beim Ringen um die Königswürde. Dabei konnte sich Anja Zimmerling mit dreimal 10 Ringen durchsetzen. Ihren Mann Ingo wählte sie sich zum Prinzgemahl. Das Ehrenpaar bilden Sabine und Werner Huske.



Die Proklamation der neuen Regenten fand am frühen Sonntagabend statt. Nachmittags konnten die Gäste, die nicht zum Königsschießen angetreten waren, in der Cafeteria verweilen und dem Konzert der „Roseninselmusikanten“ lauschen. Neben dem Königsschießen fand auch das Königspokalschießen statt, ein Wettbewerb, an dem sich nur ehemalige Majestäten beteiligen dürfen. Dieses Jahr bewies Jörn Peter mit 50,3 Ringen die größte Treffsicherheit.

In seiner Festrede dankte Vorsitzender Eckhard Erfmann der scheidenden Königin und ihrem Prinzgemahl Sven für deren Regentschaft, in deren Rahmen sich Sandra Westermann noch den Titel der Vize-Gemeindekönigin hatte sichern können.

Auch Jubilarehrungen standen am Sonntag auf dem Programm. Günter Erfmann ist ein halbes Jahrhundert im Verein, Hans Forgber wurde für seine 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Beide waren allerdings nicht anwesend. Einen Blumenstrauß gab es für Karl-Heinz Schoppmeier, der auf eine 40-jährige Vereinszugehörigkeit zurückblickt.

„Dass es in unserem Verein gut läuft, verdanken wir den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Aber es dürften noch mehr sein“, erklärte der Vorsitzende. „Viele Hände, schnelles Ende.“

Mit dem Austauschen der Königskette und dem Ehrentanz wurde ein stimmungsvoller Festabend eingeläutet. Zu den Gratulanten gehörte auch Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer, die – wie schon am Samstagabend in Metten – gemeinsam mit ihrem Lotter Kollegen Rainer Lammers den Schützen ihre Aufwartung machte.