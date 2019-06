Der Standort passt, Andreas Holtkemper drückt auf den Auslöser. An der Bahnhofstraße muss der Fotograf ständig den Verkehr im Auge behalten, schließlich geht es um die Gebäude und nicht um Fahrzeuge. Foto: Michael Baar

Westerkappeln. Der Verein Das Kappelner Band hat den freischaffenden Künstler und Fotografen Andreas Holtkemper eingeladen, die Leerstände im Ortskern zu dokumentieren. Das hat der 56-Jährige am 7. Juni getan. Eine Ausstellung zeigt ab 29. Juni in Schaufenstern und Fenstern leerstehender Gebäude, was der alles fotografiert hat.