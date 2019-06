Schützenfest 2019 in Metten: Familie mit königlichen Genen CC-Editor öffnen

Das neue Königspaar mit Hofstaat: (von links) Fahnenträger Kim Krämer, das Vizekönigspaar Hans-Gerd und Ingrid Stüvel, die Majestäten Marianne und Dieter Hofmeyer, Oberst Florian Tietmeyer und Hauptmann Horst Bierbaum. Foto: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Familie Hofmeyer scheint ein königliches Gen im Blut zu haben. In der royalen Ahnengalerie des Schützenvereins Metten ist dieser Name in den vergangenen Jahren jedenfalls immer wieder aufgetaucht. Ein wenig überrascht hat Marianne Hofmeyer Oberst Florian Tietmeyer dann aber doch.