Westerkappeln. „Deutschland macht Musik – spiel mit!“ – unter diesem Motto steht der bundesweite Aktionstag der Musikinstrumenten-Branche, der am Samstag, 15. Juni, bereits zum vierten Mal veranstaltet wird. Mit dabei ist auch die Westerkappelner Musikschule Forum Musaik.

Der Aktionstag „Deutschland macht Musik – spiel mit!“ wurde laut einer Pressemitteilung vom Branchenverband SOMM (Society Of Music Merchants) initiiert und wird von der Messe Frankfurt GmbH unterstützt. Die Umsetzung erfolge in Kooperation mit dem Gesamtverband Deutscher Musikfachgeschäfte (GDM) und dem Bundesverband der Freien Musikschulen. Die Verbände unterstützten traditionell das aktive Musizieren und setzten sich für eine zeitgemäße musikalische Fort- und Weiterbildung ein.



An diesem Tag soll sich laut Mittelung im ganzen Land alles nur um eins frehen: Musizieren. „Uns als Initiatoren des Aktionstages geht es darum, die Vielfalt und Kreativität der gesamten Musikinstrumenten-Branche selbstbewusst in der Öffentlichkeit zu präsentieren – und einen tieferen Einblick zu gewähren in eine der kreativsten Branchen überhaupt“, sagt Daniel Knöll, Geschäftsführer der SOMM.

Das sei vor allem wichtig, weil alle Unternehmensbereiche der Branche nach Nachwuchs und Fachkräften suchten. Denn der Markt wachse. Musizieren sei eine wichtige und eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten Jugendlicher. Und doch gehe gleichzeitig die Zahl der Musikfacheinzelhändler immer weiter zurück. Auch darauf möchte der Aktionstag laut Mitteilung aufmerksam machen.

In bisher 25 Städten bieten Musikschulen, Musikinstrumentenhersteller und andere Unternehmen der Branche ein buntes Programm während des Aktionstages: Workshops, Tutorials, Sessions, Bühnenshows, Straßenfeste und jede Menge Livemusik. In Nord- und Westdeutschland nimmt neben Veranstaltern aus Köln, Bonn, Paderborn, Osnabrück, Düsseldorf und Dortmund auch die Westerkappelner Musikschule Forum Musaik (Westerbecker Straße 1) teil. Dort findet unter dem Motto „Trommeln macht Spaß – Trommeln verbindet!“ in der Zeit von 10 bis 12 Uhr ein Workshop statt, der sich an Erwachsenen mit und ohne Vorkenntnisse richtet, die die Möglichkeit zum ungezwungenen, gemeinsamen Trommeln nutzen wollen.

Eine vorherige Anmeldung unter Telefon 05404 917306, E-Mail: info@forum-musaik-westerkappeln.de ist erforderlich. Unter diesen Kontaktmöglichkeiten gibt es auch weitere Informationen.