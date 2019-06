Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, und Organisationen, die dringend Zeit- oder Sachspenden benötigen, werden im Huckepack-Ehrenamtsportal fündig. Über die gute Vernetzung freuen sich Projektleiterin Astrid Pflüger-Ott (rechts) vom Wespe-Kinderbüro und Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer. Foto: Dietlind Ellerich

Westerkappeln. „Huckepack“ heißt das Ehrenamtsportal, das in diesen Tagen in Westerkappeln an den Start geht.