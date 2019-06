12-Jähriger in Westerkappeln schwer verletzt CC-Editor öffnen

Der Schüler musste mit dem Krankenwagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Nicolas Armer/dpa

Westerkappeln. Bei einem Verkehrsunfall am Kortheider Weg in Westerkappeln ist am Dienstagabend ein 12-jähriger Junge schwer verletzt worden.