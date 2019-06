Westerkappeln/Lotte. Mit einer nach Worten von Vorstandfrau Anita Kipp „zufriedenstellenden Entwicklung“ ging das Wirtschaftsjahr 2018 für die Volksbank Westerkappeln-Wersen zu Ende. Es war voraussichtlich das letzte Jahr unter diesem Namen.

Der Jahresabschluss – aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Schlussbilanz des 1887 gegründeten genossenschaftlichen Geldhauses – weist einen Gewinn von 274.000 Euro aus. Der Gewinn fließt einerseits in die Rücklage zur Stärkung des Eigenkapitals, andererseits fällt auch für die Mitglieder der Bank etwas ab. Sie bekommen pro Geschäftsanteil drei Prozent Dividende.



Diese und andere Zahlen stellte Kipp am Dienstagabend anlässlich der Generalversammlung im „Sportpark“ vor. Gemessen an der Bilanzsumme erscheint der Gewinn winzig: Diese ist gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent auf 159,2 Millionen Euro gestiegen – die höchste Summe in der 132-jährigen Geschichte.

Einen neuen Höchststand meldete Kipp auch für das Geschäftsvolumen der Volksbank Westerkappeln-Wersen. Darin sind auch die Vermittlungsgeschäfte der genossenschaftlichen Partnerunternehmen enthalten. Hier gab es eine Steigerung um sechs Prozent auf 318 Millionen Euro.



Wachstumsträger sei in 2018 im Wesentlichen das Passivgeschäft gewesen, berichtete Kipp: Die Kundeneinlagen erreichten zum Jahresende einen Betrag von 124,4 Millionen Euro (+5,5 Prozent). Das an Kunden vermittelte Kreditvolumen wuchs überschaubarer, und zwar um 2,1 Prozent auf 116,4 Millionen Euro.

Hochzeitswerben

Dann warb Anita Kipp bei den Versammelten noch einmal für die Fusion mit der Volksbank Saerbeck. Nach einer langen Verlobungsphase sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Hochzeit Sinn mache. Beide Banken seien ähnlich strukturiert und ihre Geschäftsgebiete ländlich geprägt. Die persönliche und räumliche Nähe zu den Kunden bleibe erhalten, ein Rückzug aus der Region sei nicht vorgesehen. „In der äußeren Wahrnehmung ändert sich für die Kunden gar nichts.“ Ob die kleine Filiale in Wersen damit auf Dauer erhalten bleibt, wollte Kipp allerdings nicht versprechen: „Wie die zukünftige strategische Ausrichtung sein wird, können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beantworten. Das hängt auch vom Kundenverhalten ab.“ Betriebsbedingte Kündigungen für die dann 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien für die Fusion nicht vorgesehen.

Nach dem geplanten Zusammenschluss mit der Volksbank Saerbeck wird die Bilanzsumme rund 240 Millionen Euro betragen. Eine für Otto Normalverbraucher unvorstellbare Summe, die in der Branche aber so riesig gar nicht ist. Zum Vergleich: Die benachbarte VR Bank Kreis Steinfurt bringt es auf über drei Milliarden Euro.

Anzeige Anzeige

Beide Institute wollten als Volksbank Westerkappeln-Saerbeck wirtschaftlich zusammenrücken, um so die Zukunftsfähigkeit zu sichern, erklärte die Vorstandsfrau. „Die Kunden bekommen eine noch stärkere Bank“, versicherte sie.



Deutliches "Ja"-Wort

Die Mitglieder der Volksbank Westerkappeln-Wersen überzeugten die vorgelegten Zahlen und Planungen und gaben der Bankenhochzeit ihr "Ja"-Wort. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 94 Prozent stimmten sie für die Verschmelzung der beiden genossenschaftlichen Geldinstitute.

Wahlen standen am Dienstag turnusgemäß ebenfalls auf der Tagesordnung. Tanja Eickhorst und Dr. Jens Krämer wurden als Aufsichtsratsmitglieder bestätigt. Mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Roland Cizelsky sowie Christoph Goda, Karl-Heinz Weimar und Axel Schoppmeier werden sie in den dann elfköpfigen Aufsichtsrat der Volksbank Westerkappeln-Saerbeck wechseln.

Jetzt müssen nur noch die Mitglieder der Volksbank Saerbeck der Bankenhochzeit ihren Segen geben.