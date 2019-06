Westerkappeln. Das war´s dann wohl: Der Westerkappelner Weihnachtsmarkt wird eingestampft – zumindest in diesem Jahr. Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist am Dienstag der Verwaltungsempfehlung gefolgt, wonach die Gemeinde nicht mehr als Veranstalterin für den Traditionsmarkt zur Verfügung steht.

Im vergangenen Jahr war die Verwaltung bei der Organisation noch in die Bresche gesprungen, nachdem sich die mittlerweile aufgelöste Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe (IHGW) außerstande sah, das Event auf die Beine zu stellen. „Mit Bordmitteln und untere tatkräftigem Einsatz des Bauhofes“, so die Verwaltung, sei es kurzfristig gelungen, noch einen Weihnachtsmarkt zu organisieren. Die Resonanz war eher kläglich.



3000 Euro seien für das Aufwärmzelt, den Nikolaus und für die Werbung ausgegeben worden, rechnet die Verwaltung vor, Personalkosten nicht berücksichtigt. Die schlagen aber vor allem ins Kontor, wie Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer am Dienstag deutlich machte. „Die Organisation ist sehr aufwendig.“

Der neu gegründete Verein „Kappelner Band“ sieht einen Weihnachtsmarkt in seinem Veranstaltungskalender nicht mehr vor. „Warum sollen wir das dann entscheiden“, fragte Michael Puke (SPD). Wolfgang Jonas (CDU) bezeichnete das Aus für so eine Traditionsveranstaltung zwar als bedauerlich, aber es sei nicht Aufgabe der Gemeinde, einen solchen Markt zu organisieren. Die Kaufleute hätten dies in der Vergangenheit stets in eigenem Interesse getan.

Nichts, außer Glühwein- und Imbissbuden

Auch Jürgen Schulte (Bürgergemeinschaft) sprach sich dafür aus, den Weihnachtsmarkt nicht in Regie der Gemeinde zu übernehmen. Das Interesse sei in den vergangenen Jahren stetig rückläufig gewesen. Zuletzt hätten die Besucher kaum noch etwas weihnachtsmarkttypisches kaufen können. „Es gab nur noch ein paar Glühwein- und Imbissbuden“, meinte Schulte.

Lichterfest statt Weihnachtsmarkt

Einzig Martin Laumann-Stening (Bündnis 90/Die Grünen) sprach sich für die Beibehaltung des Weihnachtsmarktes und eine Organisation durch die Gemeinde aus. Solche Veranstaltungen seien für den Ortskern „immens wichtige“ Feste der Begegnung. „Es hat noch nie so viele Veranstaltungen wie in diesem Jahr gegeben“, hielt Große-Heitmeyer ihm entgegen. Das „Kappelner Band“ plane neben dem Mai- und Kürbismarkt selbst einen Niedersachsen-Tag am 31. Oktober sowie Mitte November alternativ zum Weihnachtsmarkt ein Lichterfest. Außerdem stünden dieses Jahr unter anderem noch ein VHS-Jubiläumstag sowie der Weltmädchentag an.

Was die schwache Resonanz auf die letzten Dezember-Events angeht, konnte sich Wolfgang Jonas eine kleine Stichelei zum Kirchplatz nicht verkneifen: „Auf einem so seelenlosen Gelände, lässt sich nur schlecht ein Weihnachtsmarkt veranstalten.“