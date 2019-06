Dunstabzugshaube gerät in Velpe in Brand CC-Editor öffnen

Die beschädigte Dunsabzugshaube brachte der Löschzug Velpe ins Freie und kontrollierte die Räume nach möglichen Brandnestern. Foto: Heinrich Weßling

Westerkappeln. Rauchmelder können Leben retten. Das predigt die Feuerwehr unentwegt. Oder sie verhindern das Ausbreiten eines Feuers. So geschehen am Dienstag in Velpe.