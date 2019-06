Westerkappeln. Vor knapp fünf Jahren hatten Drittklässler der Grundschule am Bullerdiek zusammen mit der Westerkappelner Elterninitiative für Spielen und Erleben (Wespe) die Spielplätze im Ort unter die Lupe genommen. Vielleicht ist es an der Zeit, so eine Aktion zu wiederholen. Denn den besten Eindruck machen die Spielplätze nicht unbedingt.

„Ich finde, die sind ungepflegt“, sagt Joanna Kupczyk, Mutter von zwei kleinen Kindern (zehn Monate und drei Jahre alt). Fast täglich ist die 31-Jährige nach eigenen Worten mit ihren Kleinen stundenlang draußen und ärgert sich immer wieder über kleine und große Mängel. Und damit steht sie offenbar nicht alleine da. Ihr Eintrag in der Facebook-Gruppe „Westerkappeln“, dass die örtlichen Spielplätze „immer mehr vernachlässigt und teilweise auch gefährlich sind“ erntete so einige „Gefällt mir“-Klicks.



Dabei ist Joanna Kupczyk natürlich froh, „dass es die Spielplätze gibt“, wie sie betont. Insbesondere Familien, die – wie sie – zur Miete ohne eigenen Garten wohnten, seien zum Spiel im Freien darauf angewiesen.

Die Sozialarbeiterin, zurzeit in Elternzeit, wohnt an der Hermann-Lüpping-Straße. Der Spielplatz dort sei „eigentlich klasse“, aber dort sieht sie trotzdem Handlungsbedarf. Den erkennt auch jeder andere. In der Sandfläche rund um den großen, mit Graffitis beschmierten Rutschen-Spielturm sprießt überall das Grün. Im kleinen Sandkasten am Rand des Spielplatzes gibt es kaum noch Sand. Kürzlich haben Joanna Kupczyk und ihr Sohn das, was noch da ist, ordentlich durchgesiebt. „Da haben wir so viel Müll herausgeholt. Das war schon traurig“, erzählt die zweifache Mutter. Die Bohlen am Rand haben keinen Prallschutz, was beim Sturz eines Kindes durchaus gefährlich sein könnte.



Der dafür zuständige Bauhof kontrolliere die Spielplätze regelmäßig auch auf die Sicherheit, sagt Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer dazu. Wie zum Beweis fällte an der Heinrich-Lüpping-Straße ein Mitarbeiter am Montag die morschen Pfosten der Reckanlage mit der Kettensäge. Das Turngerät solle jetzt ausgetauscht werden, sagte der Gemeindearbeiter vor Ort. „Im Laufe der Jahre müssen immer wieder Spielgeräte abgebaut werden, weil sie abgenutzt sind“, erläutert die Bürgermeisterin dazu.



Spielplatz-Management

Wie genau es um den Zustand der Spielplätze bestellt ist, möchte auch die SPD-Ratsfraktion wissen. Unlängst beantragte sie eine Bestandserfassung. „Wir sind da dran“, versichert Große-Heitmeyer. Zurzeit gebe es 14 öffentliche Spielplätze plus die im Freibad und an den Schulen. Am Burgweg gibt es außerdem einen frei zugänglichen Bolzplatz.

Möglicherweise schaut sich die Gemeinde bei ihrer Bestandsaufnahme auch den kleinen Spielplatz auf dem Kirchplatz mal genauer an. „Ich frage mich, wer die Idee hatte, so etwas zu bauen“, sagt Joanna Kupczyk. Denn auf der Fläche droht kleinen Kindern bei Sonneneinstrahlung Verbrennungsgefahr. Es gibt kein Fitzelchen Schatten. Länger als ein paar Minuten können Eltern ihre Kinder dort kaum guten Gewissens spielen lassen.

Anzeige Anzeige

Joanna Kupczyk geht es nicht darum, alles in Bausch und Bogen zu kritisieren. „Ich möchte nur einen Anstoß geben“, sagt die 31-Jährige. Vielleicht könne man die Kinder befragen, was diese sich wünschten. „Man könnte allen Spielplätzen auch lustige Namen geben“, schlägt sie vor. Eine Aufwertung der Spielplätze müsse ja nicht gleich Tausende Euro kosten.



Und was die Mittelbeschaffung angeht, könne man auch kreative Wege gehen. Kupczyk nennt in diesem Zusammenhang die Fanta-Spielplatz-Initiative. Der Brause-Hersteller hat in den vergangenen sieben Jahren nach eigenen Angaben bundesweit rund 1,5 Millionen Euro für die Sanierung von über 750 Spielplätzen zur Verfügung gestellt. Unter anderem wurde die Erweiterung des Wasserspielplatzes am Ibbenbürener Aasee von Fanta gesponsert. Auch der Handelskonzern Rewe hat eine vergleichbare Aktion („Stück zum Glück“) gestartet.

Ideen in die Zukunftswerkstatt einbringen

Bürgermeisterin Große-Heitmeyer ist für jeden Vorschlag dankbar. Sie stehe in Sachen Spielplätze auch mit einigen Eltern in Kontakt. „Jeder ist eingeladen, eigene Ideen bei der Zukunftswerkstatt einzubringen“, betont die Verwaltungschefin. Dies sei das richtige Forum. „Wir wollen die Bürger mitnehmen.“ Was die Spielplätze betreffe, gebe es heute sicher auch andere Anforderungen als vor 10 oder 15 Jahren.

Die Termine für die Arbeitskreise im Rahmen der Zukunftswerkstatt Westerkappeln gibt es unter www.gemeinde-westerkappeln.de .