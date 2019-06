Westerkappeln. „Jaaa“, der Seufzer der Erleichterung oder der Vorfreude, den die Drittklässlerin Swantje ausstieß, als Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer von Ruheräumen im bald größeren Gebäude der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) sprach, brachte die Gäste des Richtfestes zwar zum Lachen, machte aber auch einmal mehr deutlich, wie notwendig die Erweiterung für die Schüler und das Team des Fördervereins Wespe als Träger der Einrichtung ist.

Voraussichtlich am Ende der Sommerferien werden sie die neuen Räume im Erd- und Obergeschoss in Beschlag nehmen können und dann über insgesamt rund 450 Quadratmeter mehr Raum verfügen.



„Raum, um toben zu können, Raum, um miteinander spielen zu können oder auch Raum, um zur Ruhe kommen zu können“, wie Große-Heitmeyer in ihrer kurzen Rede zum Richtfest ausführte. Die Bauherrin und der Architekt Edmund Flatau hatten kurzfristig umdisponiert, den Zimmermann André Hinnenkamp mit dem von den OGS-Kindern bunt dekorierten Richtkranz alleine in luftiger Höhe gelassen und sich zu den kleinen und großen Gästen vor dem Gebäude gesellt, damit auch wirklich alle gut verstehen konnten, was sie zu sagen hatten.Zimmermann André Hinnenkamp hielt neben dem von den OGS-Kindern bunt dekorierten Kranz seinen Richtspruch. Foto: Dietlind Ellerich

Was einst im „Haus der Wespe“ so klein angefangen habe, sei heute ein großer Schatz, der nicht mehr wegzudenken sei, erinnerte Große-Heitmeyer an die Entwicklung der vergangenen 15 Jahre. Und die Westerkappelner SPD-Vorsitzende Ulla Kropf musste beim Blick zurück schmunzeln. Sie hätte sich im Jahr 2004 gegen einige Widerstände aus der Männerwelt für den Offenen Ganztag stark gemacht und sieht sich heute bestätigt. „Von 27 Kindern in 2004 auf aktuell 200“, beschreibt Gabi Herrmann die Entwicklung.

Die Einrichtungsleiterin räumt ein, vor lauter Begeisterung über die zukünftigen räumlichen Möglichkeiten Schmetterlinge im Bauch zu haben. „Nach Jahren des Zusammenrückens endlich Platz“, freut sie sich auf großzügige Gruppen-, Kreativ- und Ruheräume in beiden Geschossen.





Die Idee, das Obergeschoss vorerst nicht auszubauen, wie es zu Beginn der Planung einmal angedacht war, ist längst vom Tisch. Oben würden drei Gruppenräume für den dritten Jahrgang eingerichtet, kündigt Gabi Herrmann an.

Kein Richtfest ohne Dankesworte an Architekten, Handwerker und alle, die zum Gelingen des Bauvorhabens Tag für Tag beitragen. Das war auch am Dienstag so. Hinzu kam ein dickes Dankeschön der Bürgermeisterin an den Träger und das Team des Ganztags, an die Schüler und die Schulleitungen, „die immer für Übergangslösungen offen waren und bereit waren zusammenzurücken“.

Mit der Erweiterung des OGS-Gebäudes sind die Bauvorhaben am Schulzentrum noch längst nicht abgeschlossen. Es folgen noch eine Runderneuerung des OGS-Altbaus, die Erweiterung der Grundschule und das Gebäude für die Oberstufe der Gesamtschule. Die Baugenehmigung liege noch nicht vor, sagt Edmund Flatau auf Anfrage. Der Architekt geht aber davon aus, dass in diesem Sommer mit dem Teilabriss des Toilettentraktes begonnen werde. „Dann geht es ruckzuck weiter, Fertigstellung im Sommer 2020, die Mensa im Idealfall eher“, gibt er als Marschroute aus. „Es folgen also noch einige Meilensteine, die wir gemeinsam begleiten dürfen“, stellt Annette Große-Heitmeyer zufrieden fest.