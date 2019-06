Westerkappeln. Die Jugendgruppe des Motorsportclubs (MSC) Westerkappeln war am Sonntag Ausrichter des fünften Vorlaufs zur ADAC-Regionalmeisterschaft Nord NRW. 110 Nachwuchsfahrerrinnen und -fahrer waren auf dem Gelände der Firma Klaas im Gewerbegebiet Gartenkamp am Start und gaben alles.

Genaugenommen waren es sogar zwei Vorläufe. Denn auf dem Gelände der Spedition Menke nebenan fand zeitgleich der sechste Vorlauf statt, den der MSC Holzwickende veranstaltete. „Denen ist kurzfristig der Platz weggebrochen“, berichtet Annett Illmann. Dankenswerter Weise habe die Spedition Menke ihr Gelände zur Verfügung gestellt.













Für alle Fahrer gelten die gleichen Bedingungen. Die Karts stellt der MSC Westerkappeln zur Verfügung. Vier dieser 6,5 PS starken Flitzer hat die Jugendgruppe in der „Garage“ stehen; Neupreis etwa 3500 Euro, wie Jörn Schoo, stellvertretender Vorsitzender der MSC-Jugendgruppe, erläutert. Wie schnell die Zweitakter sind, weiß er gar nicht. Auf die Höchstgeschwindigkeit komme es ja nicht an, sondern darauf, möglichst schnell durch den engen Parcours zu rasen.

Den hat der MSC selbst abgesteckt. Die Kinder und Jugendlichen müssen mit Vollgas durch die Brezel, Bahnschranke, das Deutsche Eck oder die Siebener Gasse. „Die Figuren sind vorgeschrieben, die Anordnung können wir selbst festlegen“, sagt Schoo.

Tempo und Koordination gefragt

In etwa 30 Sekunden ist der Parcours zu schaffen – von den Älteren. „Die Jüngsten brauchen so um die 39 Sekunden“, erläutert der 44-Jährige. Gestoppt wird die Zeit durch eine Lichtschranke – auf die Hundertstel Sekunde genau. Wer mit seinem Kart auf der Strecke einen Pylon verschiebt oder ganz abräumt, bekommt pro Hütchen zwei Sekunden Zeitstrafe.





Rund um den Parcours sind Kontrolleure postiert, die die Pylone im Auge behalten. Am Sonntagvormittag hat auch Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer freiwillig eine Schicht übernommen. Sie löst damit einen weiteren Wunsch vom Abend des Ehrenamts ein.

Andere Streckenposten stehen den ganzen Tag auf dem heißen Betonsteinpflaster, wohl dem, der Schatten von einem Baum abbekommt oder sich unter einen Pavillon stellen darf.

Sicherheit geht vor

Die Fahrer sind auch nicht zu beneiden. Shorts und T-Shirts sind nicht erlaubt. „Die Kleidung muss körperbedeckend sein“, betont Schoo. Sicherheit geht vor. Manche Kids schwitzen in richtigen Rennoveralls, andere belassen es bei langen Hosen und Pullovern. Helm und Handschuhe sind Pflicht, genauso wie festes Schuhwerk. „Wir achten sehr auf die Sicherheit“, erklärt der Vize-Vorsitzende der Jugendgruppe. 100-prozentige Sicherheit im Motorsport gebe es aber nie. Unfälle gab`s auch schon mal beim MSC. „Ins Krankenhaus musste bei uns aber noch nie einer.“

22 aktive Mitglieder hat die Westerkappelner Kart-Truppe momentan. „Im Laufe der Jahre sind immer mehr Mädchen dazu gekommen“, berichtet Friedhelm Kottmann, der die Jugendgruppe seit ihrer Gründung vor gut 20 Jahren begleitet. Und unter den Mädchen gebe es auch „richtig gute Talente“.

Kartsport könne sich "eigentlich jeder leisten“, versichert Jörn Schoo. Die Fahrzeuge werden gestellt. Der Jahresbeitrag von 45 Euro liegt unter dem, was die meisten Fußballvereine von ihrem Nachwuchs verlangen. Und wer nicht selbst Helm und Handschuhe hat, könne sich diese auch leihen, sagt der Ibbenbürener.





Bei den Meisterschaftsläufen treten die Fahrer in verschiedenen Altersklassen an, die jüngsten sind aus den Jahrgängen 2012/11/10, die ältesten 17 Jahre alt. Beim Turnier werden die Karts in Windeseile umgebaut, damit auch „kurzbeinige“ Piloten kontrolliert Gas geben oder bremsen können. Die Sitze sind verstellbar. „Manchmal legen wir auch eine zweite Sitzschale rein“. Oder es wird eine Pedalverlängerung angebracht. Schoo zeigt eine Marke Eigenbau. „Es ist schon erstaunlich, wie die Dötze, die kaum übers Lenkrad schauen können, durch den Parcours sausen“, zollt der stellvertretende Vorsitzende seinen Respekt.

Vor dem Start laufen die Fahrer die Strecke zur Fuß ab, um sich den Parcours mit seinen engen Kurven einzuprägen. Jeder hat einen Probelauf, danach gibt es zwei Wertungsläufe. Deren Zeit wird für das Gesamtergebnis addiert. Die schnellsten Fahrer der insgesamt acht Vorläufe treten noch einmal zu drei Endläufen an. Die Besten sind dann qualifiziert für den Bundesendlauf. „Wir hatten schon mal jemanden dabei. Einen ersten Platz gab es aber noch nicht für uns“, erzählt Schoo. Die Konkurrenz ist halt hart.

Den MSC unterstützen Kartsportler suchen Trainingsgelände Die Jugendgruppe des MSC Westerkappeln sucht ein passendes Trainingsgelände für den Kartsport. Derzeit wird auf dem Platz der Firma Klaas im Gewerbegebiet Gartenkamp gefahren. „Wir können das kostenlos nutzen“, freut sich der stellvertretende Vorsitzende Jörn Schoo. Fände der Eigentümer allerdings einen Pächter für das Areal, stünde der MSC ohne Platz da. Wer ein passendes Gelände – möglichst kostengünstig zur Verfügung stellen können, wird gebeten, sich bei den Verantwortlichen zu melden.