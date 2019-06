Westerkappeln. Eines muss man den Obermetternern ja lassen: Ausdauern beim Feiern haben sie. Richtig Schluss war erst am Sonntag in den frühen Morgenstunden.

Am Freitag und am Samstag hatte der Schützenverein ein Programm vor allem für das jüngere Publikum aufgeboten. Am Ende zogen die Verantwortlichen auch mit Blick auf die Resonanz ein positives Fazit.

Das galt insbesondere für den ersten „Obermettener Summer Jam“ mit der holländischen Band „Q5 New Style“. Das Sommerwetter lockte zahlreiche partyhungrige Leute aus Westerkappeln und Umgebung auf den Festplatz, schon zur Warm-Up-Fete gab es Schlangen an der Kasse. Als dann die Showband die Bühne enterte, brauchten die Musiker nicht viel, um das Publikum auf die Tanzfläche zu holen. Selbst nach Mitternacht trudelten noch Besucher ein.

Spannung, Spiel und Spaß standen dagegen am Freitag beim 4. Obermettener Menschenkicker-Turnier im Vordergrund. Zwölf Mannschaften waren angetreten und wurden von ihren jeweiligen Fans frenetisch angefeuert.





„Eingepfercht“ in ein zehn mal fünf Meter großes Spielfeld versuchten die Teams, ihre Begegnungen bei einer Spieldauer von sieben Minuten für sich zu entscheiden. ,

Aufgeteilt in vier Gruppen mit je drei Mannschaften spielte zunächst jeder gegen jeden. Die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale. Die Gruppe C war mit reinen Damenteams besetzt.

Anzeige Anzeige

Und dass die Frauen „menschenkickern“ können, bewiesen die „Wilden Weiber“, die es bis zum Spiel um Platz 3 schafften, und sich dort nur knapp der Auswahl „Rückwärts 96“ mit 1:2 geschlagen geben mussten. Im Finale standen die Mannschaft „Fanclub“ und die Freizeitfußballer von Atletico Obermetten, die feststellen mussten, dass Menschenkicker und Rasenfußball dann doch ein Unterschied sind. 3:1 gewann der „Fanclub“.

Der Turniersieg war im Grunde aber nebensächlich. In erster Linie ging es um den Spaß. Und der ging nach der Siegerehrung bei der Ein-Euro-Party weiter.

Wie gesagt, Ausdauer beim Feiern haben sie, die Obermettener .