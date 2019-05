Projekt will Familien mit kleinen Kindern unterstützen CC-Editor öffnen

Theresa Scholz-Hoffmann hat die Stelle als Koordinatorin für die Angebote Familienpaten und Wellcome im Beratungszentrum der Diakonie in Lengerich übernommen. Mit ihr freut sich Friedrich Thoss, Leiter der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche im Beratungszentrum. Foto: Michael Baar

Westerkappeln. Die Freude über den neuen Erdenbürger ist oft riesengroß. Doch die ersten Monate nach der Geburt können zu großer Ernüchterung führen. „Es ist für die Eltern eine komplett neue Situation, in der sie sich – trotz aller Freude – schnell mal überfordert fühlen“, sagt Theresa Scholz-Hoffmann. Sie koordiniert das Projekt „wellcome“ im Beratungszentrum der Diakonie an der Stettiner Straße in Lengerich.