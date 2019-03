Westerkappeln. Geht in Westerkappeln ein Wolf um? Seit dem Wochenende gibt es auf jeden Fall den begründeten Verdacht, dass ein Damwild-Spießer aus einer Zucht in Westerbeck von einem Wolf gerissen wurde.

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) ist eingeschaltet. In dessen Auftrag werden zurzeit genetische Spuren vom Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt untersucht.



Riss schon vergangenen Dienstag

Der mögliche Wolfsriss hat sich bereits am Dienstag vergangener Woche ereignet. Der Eigentümer des Damwild-Gatters an der Straße Im Hook dachte zunächst, ein wildernder Hund habe den Spießer – so werden die einjährigen Damhirsche genannt – getötet. Nachdem Bekannte den Verdacht geäußert hätten, es könne auch ein Wolf gewesen sein, habe er die Behörden informiert, erzählt der Züchter.

Das war drei Tage später. Und das erschwert möglicherweise den Nachweis, gibt Anja Roy, ehrenamtliche Wolfsberaterin fürs Tecklenburger Land zu bedenken. Sie hat zwar DNA-Abstriche am Kadaver gemacht, dieser habe jedoch schon tagelang im Regen gelegen, wodurch Speichelreste ausgewaschen sein könnten, erläutert die freiberufliche Biologin aus Lienen.

Wolfstypischer Kehlbiss

„Ganz von der Hand zu weisen ist der Verdacht sicher nicht“, betont Roy. An dem getöteten Tier war ein laut Fachleuten wolfstypischer Kehlbiss zu erkennen. Die Innereien seien komplett aufgefressen worden, berichtet der Züchter, der wegen der Neugier der Leute nicht namentlich genannt werden möchte.





Das sind Indizien für eine Wolfsattacke, aber noch kein Beleg. „Ich habe schon oft Schafsrisse gesehen, die aussahen wie vom Wolf angerichtet. Tatsächlich waren es dann Hunde“, erklärt Anja Roy. Ende 2017 hatte es so einen Fall in Lengerich gegeben. Nach einem Angriff auf ein Schaf wies das Senckenberg-Forschungsinstitut als „Nationales Referenzzentrum für genetische Untersuchungen bei Luchs und Wolf“ nach, dass ein Hund der Übeltäter war.

Trittgrößen und Schrittlängen

Die Wolfsberaterin war am Wochenende erneut in Westerkappeln und hat Pfotenabdrücke in dem Gebiet entdeckt und dann Trittgrößen und Schrittlängen vermessen. Diese hat sie ebenfalls ans LANUV geschickt. Erhärte sich der Verdacht, würden die Spuren gegebenenfalls an Wolfsexperten in Sachsen weitergeleitet.

Bei Nutztierrissen gebe es in der Regel ein festes Verfahren, erläutert Wilhelm Deitermann, Pressesprecher beim LANUV. „Es helfen oft auch pathologische Untersuchungen weiter, um festzustellen, ob es vielleicht eine andere Todesursache gab.“

Drei aktuelle Wolfssichtungen

Anja Roy wurden im Zuge ihrer Recherchen aus Westerkappeln drei aktuelle Wolfssichtungen gemeldet. „Es gibt auch ein Foto, das ist allerdings sehr schlecht.“ In einem Fall habe eine Reiterin nahe der Düsterdieker Niederung etwa zwei Kilometer vom Damwild-Gehege entfernt einem Wolf – oder einem Hund, der so aussah – gegenübergestanden, ergänzt der Damwild-Züchter.

Wie Wolf oder Hund auf die eingezäunte Wiese, auf der rund 50 Damtiere grasen, gelangt sind, ist offensichtlich geklärt. Der hohe Schutzzaun wurde auf der Nordseite an einer Stelle untergraben. Diese liegt weit weg vom Wohngebäude. Der Züchter, selbst ein Jäger, wundert sich ein wenig, dass nicht Schafe angegriffen wurden, die ganz in der Nähe auf Weiden stehen und weniger geschützt sind.

Appell an Jäger

Anja Roy appelliert in diesem Zusammenhang vor allem an Jäger, unter denen ein „Haufen wilder Gerüchte“ kursiere, jede vermeintliche Wolfsattacke sofort zu melden. „Das nicht zu tun, ist unfair gegenüber anderen Tierhaltern.“ Sie selbst habe umliegenden Schaf- und Ziegenhaltern geraten, wachsam zu sein.

Im Tecklenburger Land gibt es bislang erst eine bestätigte Wolfssichtung. Das war vor knapp drei Jahren in Ibbenbüren. Nutztierrisse sind dem LANUV aus der Region nicht bekannt. Auch im angrenzenden Landkreis Osnabrück sind bislang keine Nutztierrisse gemeldet worden. Am Abend des Neujahrstages wurde jedoch im Grenzgebiet von Glandorf und Bad Laer ein Wolf von einer Wildkamera fotografiert. Nach Ansicht eines Experten handelte es sich zweifelsfrei um so ein Tier. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei dies ein Durchzügler gewesen.

Wenn es in Westerbeck ein Wolf war, dann hofft auch Dirk Helmich, Vorsitzender des Hegerings Westerkappeln, dass dieser nur auf Durchreise war. Dass Wölfe hier durch die Gegend streiften, sei bislang immer nur ein Gerücht gewesen. „Wir warten jetzt erst mal die Untersuchungsergebnisse ab“, sagt Helmich.

Ergebnisse erst in sechs bis acht Wochen

Bis diese vorliegen, könne es sechs bis acht Wochen dauern, bittet LANUV-Pressesprecher Deitermann um Geduld. Wenn sich der Wolfsverdacht bestätige, werde die Öffentlichkeit umgehend informiert. Dass ein Hund den Spießer auf dem Gewissen hat, ist alles andere als unwahrscheinlich, meint Anja Roy. „Wildernde Hunde gibt es noch und nöcher.“