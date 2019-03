Westerkappeln. Sie fährt seit 25 Jahren Auto – mit Führerschein. Doch Redakteurin Katja Niemeyer wollte es wissen und setzte sich für eine erneute Fahrprüfung hinters Steuer – mit unerwartetem Ausgang.

Nach einer rund 45-minütigen Autofahrt kreuz und quer durchs Tecklenburger Land bittet der Fahrprüfer mit unbewegter Miene und mit den Worten „Hier haben wir Ruhe“ in einen der hinteren Räume der TÜV-Station. Gleich wird Gerd Bünker das Ergebnis der Fahrprüfung verkünden. Er ist Profi darin, auch mal unangenehme Botschaften zu vermitteln. Nach ein paar aufmunternden Worten – „die Vorfahrt haben Sie immer vorschriftsmäßig beachtet“ – kommt er deshalb rasch auf den Punkt: „Sie wären leider durchgefallen.“



Misserfolg wird zum Trend

„Wären“: Denn bei der Prüfungsfahrt handelte es sich um einen Selbstversuch. Der Führerschein, den ich vor mehr als 25 Jahren gemacht habe, steckt somit weiterhin in meinem Portemonnaie. In der Realität scheitern heute aber viele junge Menschen bei ihrem ersten Versuch, die Fahrerlaubnis zu erlangen. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt kürzlich verkündete, schafften 32 Prozent der Fahranfänger nicht die praktische Führerscheinprüfung (Stand 2017). Bei der Theorieprüfung lag die Misserfolgsquote sogar bei 39 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Anstieg um ein bis zwei Prozentpunkte.

Im Hinterzimmer der TÜV-Station beugt sich Gerd Bünker über seine Notizen, um sich kurz darauf mit einem Seufzer wieder aufzurichten: „Die Geschwindigkeit“ – der Prüfer zieht die beiden Worte in die Länge, wirkt dabei fast schon ein wenig resigniert. Denn nicht nur ich, sondern generell drücken seine Prüflinge gerne mal zu sehr aufs Gas.

Zu schnell

Bei mir zeigte der Tacho zwischenzeitlich innerorts 59 Stundenkilometer an. Das allein hätte schon dafür gereicht, dass Gerd Bünker mich hätte rechts ranfahren lassen. . . Im Selbstversuch setzte ich die Fahrt indes unbeirrt fort, was mir unweigerlich weitere Geschwindigkeitsüberschreitungen einbrachte. Dabei trat schließlich auch noch mein absolut vorschriftswidriges Verhalten vor Stopp-Schildern zu Tage. Der Prüfer hatte hierfür den in seinem Berufszweig wohl häufig verwendeten Begriff „Roll-Stopp“ parat. „Stehen bedeutet, dass die Räder wirklich still stehen“, verdeutlicht der studierte Ingenieur die Regel. Ganz abgesehen davon, hätte der Stopp bereits an der Haltelinie erfolgen müssen.









Die Gründe dafür, dass die heutigen Führerschein-Anwärter durch die Prüfung fliegen, sind vielfältig. Die Prüfung selbst sei nicht schwieriger geworden, betont Gerd Bünker. Wohl aber, so sein Eindruck, sei der Alltag der Jugendlichen deutlich stressiger geworden. Turbo-Abi, Freizeitstress – der Führerschein laufe da nur nebenher. Hinzu komme, dass er auf ihrer To-do-Liste auch nicht mehr die Priorität habe wie früher. Außerdem meldeten sich immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund zu den Prüfungen an. Sie scheiterten zumeist an mangelnden Deutschkenntnissen und sorgten damit auch dafür, dass die Durchfallquoten zuletzt immer weiter gestiegen sind, berichtet der Prüfer.

Aufs Glatteis geführt?

„Viele geübte Fahrer mit langjähriger Erfahrung würden durchfallen, wenn sie die Prüfung ohne Vorbereitung nochmals ablegten“, versucht Gerd Bünker zu trösten. So ganz werde ich auch nicht das Gefühl los, dass er mich mit der Geradeaus-Fahrt an der abknickenden Vorfahrt am Lengericher Bahnhof auf die Probe stellen wollte. So leicht lasse ich mich dann aber nicht aufs Glatteis führen. Trotz schlechter Sicht – die Sonne blendete, sodass ein aus der Unterführung kommendes Fahrzeug erst spät zu erkennen war – hätte ich mich an dieser Stelle „vorbildlich“ verhalten. Immerhin.

Und dann gesteht der Prüfer mir auch noch, dass er bei seiner Fahrprüfung im ersten Versuch durchgerasselt ist. Bei ihm seien es allerdings nicht die Geschwindigkeit oder Stopp-Schilder gewesen, die ihm zum Verhängnis wurden, sondern eine durchgezogene weiße Linie. „Beim Linksabbiegen habe ich zu spät die Spur gewechselt.“

Auch in der Theorie durchgefallen

Mit dem Geständnis war der Tag für mich gerettet. Und auch die theoretische Prüfung, bei der ich ebenfalls durchgefallen war, ließ sich damit leichter verkraften. Wer sein Wissen selbst einmal auf die Probe stellen will – hier der Link zum Online-Test: https://www.argetp21.de.