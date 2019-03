Multivisionsschau in der Velper Wassermühle MEC öffnen

Dünne Luft in den Anden: Wolfgang Felgendreher hat im vergangenen Jahr mit dem Fahrrad über 3330 Kilometer in Südamerika zurückgelegt. Foto: Woöfgang Felgendreher

Westerkappeln Der Bissendorfer Globetrotter Wolfgang Felgendreher ist am kommenden Sonntag, 17. März, zu Gast in der Velper Wassermühle Görtemöller. Er berichtet dann über seine 3330 Kilometer Tour in Südamerika, die er im letzten Jahr mit dem Rad absolviert hat.