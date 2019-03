Westerkappeln. Eine durchweg positive Bilanz zog Gemeindebrandinspektor Ingo Bünemann am Freitagabend zur Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr im Gerätehaus an der Bullerteichstraße.

Höchst zufrieden begrüßte er seine Kameraden: Neben vielen guten Nachrichten standen Ehrungen und Beförderungen an, herausragend dabei: die Beförderung von Hendrik Wehmeier zum stellvertretenden Löschzugführer in Velpe.

Rückblick 2018

In seinem Rückblick auf 2018 stellte Bünemann einen Anstieg der Einsätze fest, die mit 131 deutlich über den beiden Vorjahren lagen. Insgesamt fielen dabei 218 Einsatzstunden an. Das ist aber nur ein Bruchteil der Zeit, die die aktuell 85 Frauen und Männer – davon 33 beim Löschzug Velpe – leisten.

Mit Übungsdiensten, Leistungsnachweisen, Grundausbildung, Schulungen oder Hydrantenkontrollen kamen 279 Stunden mehr als im Vorjahr und damit 8751 Stunden zusammen. Das entspricht durchschnittlich 23,98 Stunden am Tag. Statistisch ist die Freiwillige Feuerwehr also an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr im Einsatz.

Einsatz mit Strahlungsgefahr

Besonders kurios im vergangenen Jahr war der Gefahrguteinsatz, als die Feuerwehr wegen eines kleinen Bröckchens radioaktiven Materials nach Seeste ausrücken musste.

Als Gastredner waren der stellvertretende Kreisbrandmeister Stefan Steinigeweg, der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes Guido Roters sowie Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer geladen. Letztere bedankte sich bei den Westerkappelner Männern und Frauen für ihren ehrenamtlichen Einsatz, der mit Vorbereitung und Übung noch weit über die eigentlichen Einsatzzeiten hinausgehe.

Wertschätzung durch die Gemeinde

Seitens der Politik erfährt die Feuerwehr derzeit breite Unterstützung. In 2018 wurde bereits in zwei Wärmebildkameras investiert, ein neuer Einsatzleitwagen Ende Dezember übergeben. In naher Zukunft sind darüber hinaus die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs und eines Tanklöschfahrzeuges geplant.

Und auch für das ganz große Projekt eines bedarfsgerechten und sicheren Feuerwehrgebäudes sind die politischen Weichen bereits gestellt, eine entsprechende Projektgruppe wurde ins Leben gerufen.

Neues Feuerwehrhaus kommt

Große-Heitmeyer fand deutliche Worte zur umfangreichen Investition, die zuletzt nicht ganz unumstritten war: „Westerkappeln braucht ein sicheres, funktionales und qualitativ vertretbares Feuerwehrhaus.“ Man könne nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sagte sie im Hinblick auf die kleinere Lösung in Recke. „Der Spatenstich steht kurz bevor“, versicherte Große-Heitmeyer den Feuerwehrleuten. Bis zur Umsetzung werde allerdings noch etwas Zeit vergehen.

Nachwuchs ist da

Um den Nachwuchs braucht sich die Westerkappelner Wehr derzeit keine Gedanken machen. Mit 16 Jugendfeuerwehrleuten ist sie aktuell gut aufgestellt. Selina Boder wurde mit ihrem 18. Geburtstag Anfang des Jahres zur Feuerwehrfrau befördert, frisch gebackene Feuerwehrmänner sind außerdem Tim Hellmich, Sebastian Kizinna und Sascha Schröder.

Beförderungen

Florian Hannigbrink, Philipp Plantholt, Malte Wegers und Thorben Wehmeier wurden zum Oberfeuerwehrmann berufen, Thorben Beimdiek zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Darüber hinaus hat die Westerkappelner Wehr zwei neue Oberbrandmeister in ihren Reihen: Maik Bettenhausen und Benjamin Maiwald werden dafür Verantwortung übernehmen, Hendrik Wehmeier wurde zum stellvertretenden Löschzugführer in Velpe bestellt.

Ehrungen

Für Ihre langjährige Treue und Einsatzbereitschaft wurden Ehrungen ausgesprochen an Maik Bettenhausen (25 Jahre), Guido Kissmann (25), Justus Hannigbrink (40), Dieter Maiwald (40), Werner Wilsmann (40), Siegfried Stotz (60), Achim Täubert (60) und Gustav Siegmund (75 J).

Zum gemütlichen Teil

Zum Abschluss gab Bünemann noch einen Ausblick auf das kommende Jahr. Neben einigen internen Terminen für Übungen und Leistungsnachweise wies er auf den „Tanz in den Mai“ mit Maibaumaufstellung am 30. April im Feuerwehrgerätehaus hin sowie auf die diesjährige Nordlichtübung am 10. Mai in Lotte. Bei Schnittchen und Bier ließen die Kameraden die Versammlung gemütlich ausklingen.