Westerkappeln. Umwelt- und Klimaschutz fängt im Kleinen an. Und im katholischen Kindergarten St. Barbara fängt er bei den Kleinsten an. Sechs Wochen lang haben sich die 93 Mädchen und Jungen mit dem Thema „Rund um unseren Müll“ beschäftigt.

„Unsere Kinder sind jetzt richtige Müllexperten geworden“, erzählt Leiterin Simone Baumann. Im Vordergrund der Projektwochen habe natürlich die Abfallvermeidung gestanden.

Höhepunkt war die Karnevalsfeier vergangenen Freitag, zu der die Kita Puppenspielerin Hedwig Gerberding Eickhorst alias Pappenelli eingeladen hat. Ihr Stück „Der Froschkönig“ hatte mit dem Projektthema zwar nichts zu tun, „aber sie hat ihre Bühne komplett aus Pappe gebaut“, betont Simone Baumann. Die Kinder verfolgten die Aufführung in fantasievollen Kostümen, vieles an den Verkleidungen war selbst gebastelt; sei es der Sauerstofftank des kleinen Astronauten aus Pappe, die Ritterrüstung aus alter Alufolie oder – ganz passend – die Maskerade des Müllmonsters.

Während der Themenwochen haben die Kinder und die Erzieherinnen diverse Aktionen gestartet: Spiele und Basteleien mit und aus Pappkartons oder alten Joghurtbechern. Es wurde plastikfrei eingekauft. Und es wurde am Hollenbergs Hügel Müll gesammelt. „In nur einer halben Stunde hatten wir drei große, blaue Säcke voll“, berichtet die Kita-Leiterin. Im Gelände fanden die Kinder auch Bauschutt, vor allem aber Verpackungsabfall.

Experimente standen ebenso auf dem Programm. So wurden Bananenschalen und Plastikbecher verbuddelt, um festzustellen, wie lange es dauert, bis die Gegenstände verrotten. Während die Bananenschale nach wenigen Tagen deutliche Veränderungen zeigte, hatte sich am Plastikbecher nichts getan. Bis der sich mehr oder weniger in Nichts aufgelöst hat, kann es – je nach Kunststoff – Hunderte Jahre dauern. Ein Zeitraum, den sich keins der Kinder wirklich vorstellen kann.

Mit der Karnevalsparty waren die Themenwochen zwar zu Ende, „das Projekt ist aber weiterführend“, erläutert Simone Baumann. In Zukunft solle es viele andere Projekte zum Umwelt- und Klimaschutz geben.

Der fängt zwar bei den Kleinsten an, gefordert sind aber vor allem die Großen. In Kooperation bieten Familienzentrum und Klimaschutzmanagerin Franziska Müller deshalb am Dienstag, 12. März, auch einen Vortrag von Birgitta Bolte aus Rheine an. Sie und ihre Familie vermeiden Plastik, wo immer es geht; beim Einkaufen, bei der Ernährung und Bekleidung oder im Haushalt. Der Vortrag im Familienzentrum St. Barbara, Hollenbergs Hügel 69, beginnt um 15 Uhr. Für eine bessere Planung wird um Anmeldung im Familienzentrum, Tel. 054042978, gebeten.