Was wird aus dem Stadtcafé in Westerkappeln? CC-Editor öffnen

Verkauft: Das Wohn- und Geschäftshaus an der Großen Straße gehört jetzt Christian Hebbeler. Dieser strebt nach eigenen Worten langfristige Nutzungskonzepte an – auch für die jetzt leer stehende Ladenfläche, in der bis kürzlich CC.Fashion ansässig war. Foto: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. „Demnächst Neueröffnung“ stand wochenlang in den Fenstern auf orangefarbenen Zetteln zu lesen. Drinnen wurde renoviert. Im März oder April sollte das Stadtcafé am Kirchplatz unter neuem Namen und mit neuem gastronomischen Konzept wieder eröffnen. Daraus wird jetzt nichts. Die Immobilie ist just verkauft worden.