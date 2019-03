Westerkappeln . Internet für alle – kostenlos, unbegrenzt und überall im Ortskern von Westerkappeln. Das wäre schon eine feine Sache. Der Ansicht ist auch die SPD-Fraktion im Gemeinderat.

Und das nicht erst seit gestern. Bereits vor dreieinhalb Jahren formulierte sie einen Antrag, in dem die Verwaltung aufgefordert wird, zu ermitteln, wie ein frei zugängliches Netz aufgebaut und betrieben werden könnte.

Zunächst schien der Vorstoß auch Fahrt aufzunehmen. Die Verwaltung lud einen Experten von der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt sowie Pascal Miethe vom Ibbenbürener Verein Freifunk nach Westerkappeln ein, um in politischen Gremien über organisatorische und technische Möglichkeiten zu berichten. Und auch Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer versicherte Anfang September 2015: „Wir sind schon an dem Thema dran.“

Störerhaftung vom Tisch

Bald darauf verlief das Vorhaben aber im Sand. Vor allem aus rechtlichen Gründen. Denn wer sein WLAN für andere öffnet und einen Hotspot einrichtet, musste damals noch für mögliche Urheberrechtsverletzungen haften. Das schreckte ab. Diese sogenannte Störerhaftung ist inzwischen aber abgeschafft worden.

Freifunk-Service

Seit 2017 hätte davon unabhängig aber die Möglichkeit bestanden, den Service der sogenannten Freifunker zu nutzen. Über selbstverwaltete Einwahlpunkte haben diese schon vielerorts ein tragfähiges lokales Funknetz aufgebaut. Indem die Daten über den Server des Vereins ins Internet geschickt werden, tritt dieser als „Absender“ auf. „Für diese Region wäre es der Freifunk Nordwest, der den Providerstatus hat“, erläutert Miethe, Technikvorstand Freifunk Ibbenbüren. „Auf diese Weise werden Anschlussinhaber vor rechtlicher Verfolgung geschützt.“ Entsprechende Anfragen würden dann gegebenenfalls beim Freifunk Nordwest auflaufen.

Zugriffspunkte einrichten

In seiner Haushaltsrede Anfang des Jahres brachte SPD-Fraktionschef Frank Sundermann das Thema „WLAN im Ortskern“ wieder aufs Tapet. Auf Nachfrage zeigte sich auch Wolfgang Jonas offen dafür, den Besuchern des Ortskerns die Möglichkeit zu bieten, mit ihren Smartphones Nachrichten zu lesen, Fotos zu posten und E-Mails zu checken.

Skeptisch sieht der CDU-Fraktionsvorsitzende allerdings den Vorschlag, einen WLAN-Zugriffspunkt im Westerkappelner Freibad einzurichten. Denn damit, so befürchtet Jonas, könnten Fotos von Menschen in spärlicher Bekleidung noch leichter in sozialen Netzwerken verbreitet werden.

Anzeige Anzeige

Hotspots in Nachbarkommunen

SPD-Ratsmitglied Michael Puke ist es gewesen, der den Antrag auf freies WLAN für alle im Sommer vor vier Jahren formulierte. Die Umsetzung und Betreuung, meinte Puke damals, könne womöglich zusammen mit der Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe (IHGW) sowie mit Kirchen und Vereinen und Verbänden erfolgen. Auch Gastronomen und Gewerbetreibenden wurden ins Spiel gebracht.

Puke hofft nun, dass die Verwaltung einen erneuten Anlauf nimmt. Zumal es in Nachbargemeinden wie etwa Mettingen mittlerweile bereits eine ganze Handvoll Hotspots allein im Ortskern gibt. „An Westerkappeln scheint die Entwicklung bislang vorbeigegangen zu sein“, stellt das Ratsmitglied nüchtern fest.

IHGW jetzt bereit

Inzwischen sieht es aber so aus, als ob die Gemeinde wieder aufholen könnte. Die IHGW, die sich bekanntlich vor Kurzem in „Das Kappelner Band“ umbenannt hat, etwa zeigt sich bereit, das Thema in Angriff zu nehmen. „Wir müssen mit der Zeit gehen“, erklärte die Vorsitzende Katja Otte auf Nachfrage. 2015 hatte die Interessengemeinschaft noch eine Unterstützung abgelehnt.

Und auch die Verwaltung signalisiert Bereitschaft. Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer will die Einrichtung eines frei zugänglichen Netzes im Ortskern „noch einmal forcieren“. Die Pläne hierfür lägen ja quasi in der Schublade, sagt sie. „Die müssen wir nur wieder hervorholen.“

Und auch am Finanziellen dürfte das Vorhaben nicht scheitern: Im Haushalt der Gemeinde sind 3000 Euro eingestellt.