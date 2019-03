Grundstückspreise in Westerkappeln klettern weiter MEC öffnen

Entwicklung der Bodenrichtwerte im Kreis Steinfurt. Grafik: chr/Foto: colourbox.com

Westerkappeln Bauen wird immer teurer. Das liegt nicht nur an den vollen Auftragsbüchern der Bau- und Handwerksunternehmen, sondern natürlich auch an den steigenden Grundstückspreisen. Dabei ist Bauland in Westerkappeln, soweit vorhanden, vergleichsweise günstig zu bekommen.