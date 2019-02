Westerkappeln. Bei der Unfallentwicklung kennt die Statistik für Westerkappeln seit Jahren nur eine Richtung: Die Zahl der Karambolagen und Kollisionen wächst und wächst. Mit insgesamt 385 Unfällen gab es vergangenes schon wieder einen neuen Höchstwert in der Nachkriegszeit. Auch auf den Autobahnen im Münsterland gab es wieder mehr Unfälle.

Die Kreispolizeibehörde Steinfurt hat am Mittwoch die Zahlen für 2018 vorgelegt. Einmal mehr geht daraus hervor, dass in Westerkappeln das Risiko, in einen Unfall verwickelt zu werden, deutlich größer ist als in den meisten anderen 23 Städten und Gemeinden des Kreises.

Allenfalls ein schwacher Trost ist, dass die Steigerungsrate der Unfälle mit 1,9 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren eher moderat erscheint und es im Bereich Polizeiwache Ibbenbüren, in deren Zuständigkeit Westerkappeln fällt, es sogar eine Zunahme von 3,6 Prozent gibt. im Kreisdurchschnitt gab es „nur“ 1,5 Prozent mehr Unfälle.

Keine Erklärung für Anstieg

In Westerkappeln hat es vergangenes Jahr jedenfalls deutlich häufiger gekracht als in der vergleichbaren Flächengemeinde Recke (213) oder in Mettingen (251). Womit das zusammenhängt, kann sich Polizeihauptkommissar Heiner Kröse, Leiter des Verkehrskommissariates in Ibbenbüren, auch nicht erklären. Sicher, in Westerkappeln gebe es einige „Bauernautobahnen“, wie die Polizei die Landesstraßen spöttisch nennt, aber Unfallschwerpunkte sind ihm in diesem Zusammenhang nicht untergekommen.

Der Großteil der Unfälle verlief glimpflich, denn 276 der registrierten Unfälle fallen unter die Kategorie 5. Das sind die klassischen Parkplatzrempler, Wildunfälle oder andere Bagatellschäden. Hier gab es gegenüber 2017 eine leichte Zunahme um 1,1 Prozent.

Ein Plus von 3,8 Prozent gab es bei Verkehrsunglücken mit Verletzten, mit gravierenden Sachschäden oder bei Unfällen, wo Alkohol im Spiel war oder Beteiligte flüchteten. Insgesamt wurden davon vergangenes Jahr 109 Fälle gezählt. Bei 40 der schwerwiegenden Unfälle gab es Verletzte. 20 ereigneten sich innerorts, 20 im Außenbereich. Insgesamt wurden 59 Menschen verletzt, zwei weniger als im Jahr davor. Unter den Verletzten waren vier Kinder.

Die beste Nachricht: Wie schon 2017 gab es vergangenes Jahr keine Verkehrstoten in Westerkappeln. Im Bereich der Polizeiwache Ibbenbüren kamen fünf Menschen ums Leben; drei in Ibbenbüren, zwei in Mettingen.

Anzeige Anzeige

10 Menschen starben auf der Autobahn

Auf den Autobahnen im Münsterland musste die Polizei im vergangenen Jahr 5120 Verkehrsunfälle aufnehmen. Das sind 19,8 Prozent (+ 848) mehr als im Jahr 2017. Bei 500 dieser Unfälle kamen 794 Menschen zu Schaden, zehn Personen starben an den Folgen ihrer Verletzungen, teilt das Polizeipräsidium Münster mit. „Nicht nur die Verkehrsunfälle haben im vergangenen Jahr zugenommen, auch die Anzahl der Unfälle mit Verletzten sind gestiegen“, erläuterte der Leiter der Autobahnpolizei, Polizeidirektor Uwe Marquardt. „An fast jedem zweiten Unfall war ein Lkw beteiligt (2432), zwei Drittel dieser Unfälle (1606) verursachten die beteiligten Lkw-Fahrer selbst.“

2018 ist die Zahl der Unfälle an Stauenden erneut auf 531 gestiegen, nachdem die Zahlen zwei Jahre rückläufig waren. Häufigste Ursache hierbei ist immer noch die Ablenkung im Straßenverkehr. Im Mai kam ein 31-jähriger Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 bei Tecklenburg ums Leben, nachdem er am Stauende ungebremst auf ein wartendes Fahrzeug auffuhr. Es besteht der Verdacht, dass der 31-Jährige während der Fahrt sein Handy bedient hatte.

Ablenkung und Bausstellen als Ursachen

Auch andere Ursachen spielen immer wieder eine Rolle bei schweren Verkehrsunfällen. Durch eine tragische Fehleinschätzung starb ein 52-jähriger Lkw-Fahrer auf der Autobahn 1 bei Lotte. Er hatte vermutlich aufgrund der Sonneneinstrahlung das Stauende nicht erkannt. Baustellen auf den Autobahnen waren auch im vergangenen Jahr extrem unfallbelastete Bereiche.