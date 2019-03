Osnabrück//Westerkappeln. Am 16. Februar hatten Armin Sünnewie und Lennard Najorka zum fünften mal zur Benefizgala geladen. Nun übergaben sie den Erlös an das Ambulante Kinderhospiz Osnabrück.

Da hat das Geld zählen eine Weile gedauert, als Armin Sünnewie und Lennard Najorka die Spendeneinnahmen aus der fünften Benefizgala ans Ambulante Kinderhospiz Osnabrück übergaben. Mit dem Erlös (1965 Euro) und den Spenden, die Vor Ort im Hospiz zusammenkamen (416,50 Euro) und den 1000 Euro, die zu gleichen Teilen von Volksbank und Sparkasse dazu gegeben wurden, liegt der Spendenbetrag in diesem Jahr bei 3381,50 Euro.

Das seien etwa 300 Euro mehr als im vergangenen Jahr, so Sünnewie. Auch sonst waren die Veranstalter zufrieden. Besonders das Catering habe sich in diesem Jahr gelohnt. Es sei am Ende der Veranstaltung ausverkauft gewesen. Was für die nächste Gala vorgesehen ist, steht noch nicht fest. Sünnewie dazu: "Die Pläne für nächstes Jahr stehen noch ganz am Anfang."

Anja Hanke, Koordinatorin für Öffentlichkeitsarbeit am Ambulanten Kinderhospiz Osnabrück freut sich sehr über die Spende. Das Geld werde in verschiedenen Bereichen im Hospiz eingesetzt und komme vor allem Familien zugute, für die die Betreuung durch das Hospiz eine große finanzielle Belastung darstelle.

Entstanden war die Idee zur Spendengala ursprünglich aus einer Wette Sünnewies mit dessen Sohn. Dass daraus mal eine Großveranstaltung wird, habe zu dem Zeitpunkt noch keiner geahnt, so der Organisator. Neben ihm und Najorka halfen rund 15 Freiwillige bei der Ausführung des Events.