Westerkappeln. Ein Friedhof ist ein Ort der Ruhe. Diese Geräuschlosigkeit bei der morgendlichen Grabpflege im Mai vergangenen Jahres war Klaus Helms aber dann doch viel zu leise. Kein Pfeifen und Fiepen, kein Flöten und Zwitschern, kein Trillern und Zetern.

„Es war Totenstille“, erzählt der 75-Jährige. Beim kleinen Rundgang über den Friedhof hatte er die Ursache schnell ausgemacht. Auf dem ganzen großen Gelände gab es keinen einzigen Nistkasten – bis jetzt. Helms hat nun etliche selbst gebaute Bruthilfen aufgehängt und will so für mehr Leben auf dem Friedhof sorgen.

Als hätte es die Vogelwelt durch das Insektensterben und damit die Nahrungsnot, durch wachsende Flächenversiegelung oder durch Steingärten nicht schon schwer genug. Selbst im Wald fehlt es an natürlichen Brutplätzen.

„Es gibt kaum noch Totholz“, hat der pensionierte Lehrer, der sich seit vielen Jahren in der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land (ANTL) engagiert, beobachtet. „In einem gesunden Wald sollte der Anteil bei zehn Prozent liegen“, erläutert Helms. Weil aber überall durchgeforstet werde, auch zur Bekämpfung des Borkenkäfers, fehle es an Nisthöhlen. Meisen, Kleiber, Stare oder Spatzen müssen deshalb sehen, wo sie bleiben.

Mit Nistkästen kann der Mensch den Piepmätzen unter die Flügel greifen. In den Wintermonaten hat der Pädagoge im Ruhestand mit einem nach eigenem Bekunden Hang zum Praktischen zahlreiche Nistkästen gebaut.

Die zimmerte er aus alten Palettenbrettern oder Schichtholzplatten zusammen. Für die Dächer bediente er sich ausgedienter Schalungsbretter des Mettinger Treppenbauers Gilne, der diese nach einmaligen Gebrauch entsorge. „Die sind wasserabweisend“, sagt der Fachmann. Die Größe des ausgesägten Fluglochs bestimmt, welcher Vogel in der Nisthilfe Quartier bezieht, um den Nachwuchs aufzupäppeln. Ein großes Loch ist für den Star bestimmt. Für die geselligen Spatzen hat Helms „sozialen Wohnungsbau“ betrieben: Nistkästen mit zwei oder drei Fluglöchern nebeneinander. Der Kasten mit dem ovalen Loch soll dem gefährdeten Gartenrotschwanz ein Zuhause bieten. Der Langstreckenzieher, der den Winter in Südafrika verbringt, fliegt erst im April ein. Wenn der farbenprächtige Sperlingsvogel Pech hat, haben sich dann aber schon Meisen in der Behausung eingenistet.

Auch an Halbhöhlenbrüter wie den Baumläufer, die Bachstelze oder Grauschnäpper hat Helms gedacht. Für diese Arten sind die Bruthilfen halb offen. „Die brauchen mehr Licht“, sagt der Naturschützer.

Fast alle Nistkästen sind mit Katzenschutz ausgestattet. Gelegentlich sind nämlich Stubentiger zwischen den Gräbern unterwegs, wie Friedhofsgärtner Jörg Scibiorski bestätigt. Durch den Einbau einer Leiste wird Katzenpfoten den Zugriff auf die Nistkastenbewohner unmöglich gemacht.

Ob Helms` Bemühungen tatsächlich für mehr Leben auf dem Friedhof sorgen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. „Das ist ein Versuch“, meint der 75-Jährige. Er ist aber ganz optimistisch. Der Golfclub Dütetal hat auf seinem Gelände in Zusammenarbeit mit der ANTL 120 Nistkästen aufgehängt. Dort, so Helms, gebe es eine Belegungsquote von 96 Prozent. „Das ist Wahnsinn!“