Bei einem Tagesseminars haben die Sozialpädagogen ein Konzept erarbeitet für die Treffs in Westerkappeln und Velpe erstellt.Foto: Mediencooperative Steinfurt

Westerkappeln. In der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Westerkappeln soll sich in Zukunft einiges ändern. Dazu gehören nach Angaben des Kreisjugendamtes unter anderem neue Angebote und Strukturen, die es den jugendlichen Besuchern ermöglichen sollen, eigene Interessen und Wünsche in die Alltagsplanung mit einbringen zu können.