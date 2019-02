Silofahrzeug kippt in Westerkappeln um – Straßen wieder freigegeben CC-Editor öffnen

Ein Silofahrzeug ist am Freitag auf einer Straße in Westerkappeln umgekippt. Foto: NWM-TV

Westerkappeln. In Westerkappeln ist es am Freitag zu einem schweren Unfall gekommen. Dort war ein Silofahrzeug umgekippt. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Ersten Einschätzungen zufolge wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Am Abend gab die Polizei die Straße wieder frei.