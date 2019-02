Der „Bunte Knopf“ wird von 28 Frauen ehrenamtlich betreut: Karien Wienkämper, Heidrun Pentke, Sabrina Wolfram und Christa Middendorf (von rechts) sind vier von ihnen.Foto: Frank Klausmeyer

WESTERKAPPELN. Manch ein Laden in Westerkappeln würde sich über so eine Besucherfrequenz wahrscheinlich freuen. Auch heute Morgen stöbern wieder zahlreiche Kunden in den Regalen und schieben auf der Suche nach einem schönen Outfit die Bügel auf den Kleiderständern von links nach rechts. Dieser großen Nachfrage folgend hat der „Bunte Knopf“ seit einiger Zeit einen zusätzlichen Öffnungstag eingerichtet.