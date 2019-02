Westerkappeln. Auf 50 Ehejahre blicken Margarete und Udo Steinriede am heutigen Donnerstag zurück, und sie freuen sich auf viele weitere gemeinsame Jahre.

Am 7. Februar 1969 traten die damals 19-jährige gebürtige Grevenerin, die seit ihrem elften Lebensjahr in Westerkappeln lebt, und der gebürtige Sennlicher vor den Standesbeamten und den Altar der katholischen Kirche. „Alles an einem Tag“, erinnert sich das Paar gut gelaunt an seinen Hochzeitstag nur 16 Monate nach dem Kennenlernen auf einem sogenannten Frageabend bei einem anderen Paar in der Bauerschaft Sennlich.

Zunächst lebten die beiden im Elternhaus von Udo Steinriede, später an der Kandelhardtstraße. Seit 25 Jahren ist das Paar an der Osnabrücker Straße 30 zu Hause. Zur Familie gehören zwei Töchter, zwei Schwiegersöhne und zwei Enkelkinder.

Der 75-Jährige und seine Ehefrau sind gerne mit dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs. Auch die Gartenarbeit erledigen sie gemeinsam.

Lesen gehört ebenfalls zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. „Kein Frühstück ohne Tageszeitung“, legt Udo Steinriede den Fokus auf die Westfälischen Nachrichten. Margarete Steinriede liest gerne Romane.

Den „Frageabend“ für seine eigene Goldene Hochzeit hat das Paar bereits hinter sich. Die Clique sowie die Frauen, mit denen sich die 69-jährige Jubelbraut regelmäßig trifft, haben sich gemeinsam für einen Kranz stark gemacht.

Ihr Ehejubiläum feiern Margarete und Udo Steinriede am Wochenende mit 50 Gästen aus der Familie, dem Freundes- und Bekanntenkreis sowie mit viel Musik.