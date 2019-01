Westerkappeln/Braunschweig. War es die Tat eines psychisch Kranken? Oder eines Drogensüchtigen? Handelte der mutmaßliche Mörder der 30-jährigen vierfachen Mutter vielleicht in einer Art Kurzschlusshandlung? All das verneint der psychiatrische Sachverständige im Prozess um den Mord, der sich am 28. Mai in Salzgitter ereignet hat.

Der Westerkappelner ist vor dem Landgericht Braunschweig angeklagt, seine ehemalige Lebensgefährtin vor den Augen der gemeinsamen Kinder aus Rache mit einem Schuss in den Kopf geradezu hingerichtet zu haben.

Angeklagter voll zurechnungsfähig

Anton B. (38) sei narzisstisch veranlagt, stellt der Gutachter Dr. Christian Riedemann am achten Prozesstag fest. Das aber habe keinen Krankheitswert. Auch sonst vermochte er nichts festzustellen, was die Schuldfähigkeit des mutmaßlichen Schützen eingeschränkt hätte. Keine Psychose, keine Schizophrenie. Und auch keinen „Emotionssturm“. Dies schon deshalb nicht, weil sich die Trennung der Getöteten vom Angeklagten mehrere Monate vor dem tödlichen Schuss zugetragen hatte.

Kontakt zu Osnabrücker Salafisten

Vielmehr weisen die Ausführungen des Sachverständigen und die bisherige Beweisaufnahme in eine andere Richtung: Der als extrem konservativ geschilderte Muslim aus Westerkappeln, der sich bekanntermaßen im Umfeld der salafistischen Szene in Osnabrück bewegte, wollte die Trennung und den Verlust seiner Kinder offenbar nicht hinnehmen. Seine Frau habe bei dem Sorgerechtsstreit am Mittag des 28. Mai vor dem Amtsgericht Tecklenburg ausgesehen wie eine „Puff-Frau“, schrieb er in einem Whatsapp-Chat. „Die wollte mich provozieren.“ Mit dem Versuch, das Sorgerecht zu erlangen, war er an diesem Tag gescheitert.

Tat vorbereitet?

Schon zuvor jedoch hatte er sich den Weg zum Elternhaus des späteren Opfers im Jägerweg in Salzgitter herausgesucht, ebenso Bilder der Angehörigen seiner Ex. Darauf deuten Daten aus seinem Mobiltelefon hin, die das Gericht am Donnerstag in Augenschein genommen hat. Nach dem Termin vor Gericht in Tecklenburg buchte er einen Mietwagen und fuhr offenbar auf gut Glück dorthin. Dort soll er zuerst ihre Schwester mit einer Kugel getroffen haben und dann seine frühere Lebensgefährtin. Den Großvater verfehlte er.

Angeklagter wollte abtauchen

Nach der Tat ergriff er die Flucht, schildert die Anklage das Geschehen. Weil er seinen Leihwagen ohne Parkschein abstellte, ist belegt, dass er sich in Bremen aufhielt. Es gibt Indizien, die nahelegen, dass er abtauchen wollte. Doch am 29. Mai griff die Polizei in Westerkappeln zu.

Narzistische Kränkungen

Der forensische Psychiater skizziert die Biografie von Anton B. als eine Geschichte der empfundenen Kränkungen. Im Alter von zwölf Jahren zog B. mit seiner Familie aus dem Kosovo nach Deutschland. In der alten Heimat war er „in der Schule immer der Beste“, schilderte ihm der Angeklagte. In der neuen machte er keinen Schulabschluss. Die erhoffte Karriere als Sportler scheiterte an einer Verletzung. Am Ende lebte er von Sozialleistungen und schlug sich als Hilfsarbeiter durch. Seine erste Ehe, aus der zwei Kinder stammen, ging in die Brüche. Später scheint er sich radikalisiert zu haben. Hier habe er sich bedeutend gefühlt, sagt Riedemann.

Kurz nachdem der Angeklagte zum fünften Mal binnen weniger Jahre von einer Reise nach Mekka zurückkehrte, verließ ihn seine zweite Frau mit den vier gemeinsamen Kindern. Auch, um freier zu leben, wie Zeugen aussagen.

Die Kinder sollte der Westerkappelner nach der Entscheidung des Amtsgerichts nur eingeschränkt sehen dürfen. War dies aus der Sicht des Angeklagten eine „Kränkung“ zu viel? Der Gutachter stellt fest: „Da war ein Narzissmus am Kochen, der nicht gesund ist.“

IS-Kontakte rein spekulativ

Besonders der Verlust seiner Kinder machte dem Mann zu schaffen, schildert der Psychiater. Auch hier geben Chatverläufe einen Hinweis auf die Gedankenwelt des mutmaßlichen Mörders. Die „Kuffar“ (Ungläubigen) wollten ihn fertigmachen. Seine Frau gehöre nun auch dazu. Er wolle die Kinder „nicht bei ihr lassen“, schrieb er. „Sie haben es schlecht ohne Islam.“

Vor der Tat hatte sich der 38-Jährige bei einem Chatpartner bereits nach einer neuen Frau erkundigt. Einer, die seinen Vorstellungen entsprach und angemessen mit einem „Nikab“ vollverschleiert ist. Er werde sich melden, wenn sich eine solche Frau findet, antwortete der Unbekannte, der sich als „Algerier“ vorstellte. Ob das mit einer geplanten Ausreise in Richtung Islamischer Staat zusammenhängen könnte, wie sie ihm die Angehörigen der Toten zuschreiben, bleibt aber Spekulation.

Im Glauben verwurzelt und selbstzufrieden

Sein fester Glaube scheint Anton B. auch im Prozess und der Untersuchungshaft zu tragen. Der Psychiater attestiert ihm eine relativ hohe Lebenszufriedenheit im Gefängnis. „Das ist ungewöhnlich“ und zeugt in den Augen des Sachverständigen von großer „Selbstzufriedenheit“.

Im Gerichtssaal macht Anton B. einen ähnlichen Eindruck. Wie aus der Vogelperspektive folgt er dem Ablauf der Hauptverhandlung. Als wolle er sagen: Was kümmert mich die weltliche Justiz?