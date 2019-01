Lehrer und Schüler verschiedener Jahrgänge präsentierten ihren Gästen bei spannenden und informativen Rundgängen die Vielfalt an Möglichkeiten, die der Unterricht an der Gesamtschule bietet.

Westerkappeln/Lotte. Jahrhundertelang haben Alchemisten überall auf der Welt versucht, Gold herzustellen. Geschafft hat das niemand. Dabei geht das ganz einfach, wie am Freitagnachmittag in der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln zu erleben war. Dort verwandelten einige Schüler im Chemieraum wie durch Zauberhand Kupfer in Gold.