Westerkappeln. Lars Siepmann hat das große Los gezogen. Der Westerkappelner darf demnächst in Begleitung drei Tage in Straßburg verbringen und das Europäische Parlament besuchen. Der Hauptgewinn hat aber einen Haken.

Die Einladung zum Kurzurlaub gilt nur, wenn Markus Pieper in gut vier Monaten erneut ins Europäische Parlament (EP) gewählt wird. Beim traditionellen Grünkohlessen der CDU Westerkappeln bewarb sich der Abgeordnete aus Lotte-Halen als Ehrengast schon einmal für eine Wiederwahl. Vor allem aber hielt er ein starkes Plädoyer für die europäische Idee und dafür, am 26. Mai zur Wahl zu gehen.

Wahlkampfhilfe leisten laut Pieper auch und gerade diejenigen, die der Europäischen Union (EU) den Rücken kehren wollen. Die Diskussion über den sogenannten Brexit zeige, was es bedeute, wenn ein Land die EU verlassen wolle.

Markus Pieper ist in der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) Brexit-Beauftragter für die Bereiche Transport und Logistik. „Bei uns brennt die Hütte“, erklärte der 55-Jährige. Das Speditionswesen, aber auch andere Wirtschaftsbereiche, hätten Angst vor einem ungeregelten Ausstieg aus der EU.

Harter Brexit wird alle treffen

Doch nicht nur Unternehmen, sondern auch „normale Menschen“ werde ein harter Brexit treffen, betont Pieper und spricht das Ende der Freizügigkeit bei der Studien- und Arbeitsplatzwahl oder des Roamings ohne Zusatzkosten innerhalb der EU an. „Es gibt Tausende Beispiele dafür, wie die Menschen von Europa profitieren. Die Briten merken jetzt, was sie alles verlieren.“ Darum hofft Pieper, dass das Königreich am Ende doch in der EU bleibt. Gäbe es auf der Insel erneut eine Volksabstimmung, würden heute 60 Prozent gegen einen Austritt stimmen, verweist der Politiker auf aktuelle Umfragen.

Kein Verständnis für AfD

Gar kein Verständnis hat der Abgeordnete für die populistischen Forderungen der AfD: Ein von dieser Partei immer wieder geforderter Ausstieg aus der „Weltwährung Euro“ mache die hier hergestellten Produkte in China und den USA dreimal so teuer und Deutschland zur Provinz. „Und wer – wie die AfD – Grenzkontrollen zu den Nachbarländern wieder einführen will, zerschneidet die Lebensadern Deutschlands als Exportnation.“

Die AfD stelle die Notwendigkeit des EU-Parlaments grundsätzlich infrage. Dabei sorge gerade das EP für „Transparenz in der Brüsseler Blase“, erklärt Pieper. „Wir brauchen mehr Rechte für das Europäische Parlament in der EU. Was wir nicht brauchen, sind Rechte im Parlament.“ Darum warb der Halener für eine hohe Wahlbeteiligung. Denn sonst drohe die Gefahr, dass Linke und Rechte, deren Anhänger sicher wählen gingen und gegen Europa seien, überproportional im künftigen EP vertreten sind.

Anzeige Anzeige

Aus Fehlern lernen

Natürlich habe die EU Fehler gemacht, wie beispielsweise den zu frühen Eintritt von Rumänien und Bulgarien in die Gemeinschaft zugelassen oder Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufgenommen. Auch die Bürokratie sei sicher ein Problem. „Aus diesen Fehlern sollten wir aber lernen und uns nicht von Leuten, die Hass säen, die europäische Idee zerstören lassen“, mahnt Pieper. Und dazu gehöre nicht nur der Binnenmarkt, sondern vor allem Freiheit und demokratische Werte.

Dönekes zum Dessert

Stundenlang hätte der Europaabgeordnete noch so weiterreden können. Doch nach 15 Minuten war Schluss. Die Veranstaltung stehe ja unter dem Motto „Dönekes und Politik“, betonte Ulrich Jaroschek, stellvertretender Ortsvorsitzender der CDU, der für die Organisation des Grünkohlessens verantwortlich zeichnete. Die Dönekes steuerte als Dessert dann Achim Leufker bei. Der Poetry-Slammer aus Rheine hatte vor allem mit seinen witzigen, bissigen und manchmal derben Sprüchen zum Älterwerden die Lacher auf seiner Seite. Dabei nahm der 57-Jährige sich selbst auf die Schippe. Drei Kostproben: „Ich liege zwischen McDrive und Essen auf Rädern.“ „Ich bin in der Phase zwischen gepflegt aussehen und gepflegt werden.“ „Früher bin ich vor dem Fitness-Studio joggen gegangen. Heute mache ich ein Nickerchen, bevor ich ins Bett gehe.“