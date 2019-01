Westerkappeln Die Friedhofskapelle war in der Sitzung des evangelischen Gemeindebeirats am Mittwoch wieder einmal leidiges Thema. Die Heizungsanlage sei defekt und brandgefährlich, die Lautsprecheranlage funktioniere nicht richtig, der allgemeine Zustand des Gebäudes sei sehr schlecht, die Mängelliste ist lang – immer noch.

Was Friedhofsgärtner Jörg Scibiorski vortrug, war nicht neu. Vor mehr als einem Jahr hatte Kämmerer Thomas Rieger im Namen der Gemeinde versprochen, das Thema in der Verwaltung auf die Tagesordnung zu bringen. Das hatte er auch getan, geschehen ist bisher allerdings nichts.

„Ein Unding“, findet nicht nur Scibiorski, schließlich hätten die für die Nutzung der Totenhalle Gebühren zahlenden Angehörigen ein Recht auf einen Abschied in einem würdigen Rahmen. Bereits im November 2017 war im Gemeindebeirat Respekt vor den Toten und den Trauernden eingefordert worden.

Thomas Rieger war in der Sitzung des Gemeindebeirates nicht zu beneiden, sagte aber zu, die Kritik so mitzunehmen. Die Sache liege aktuell beim Bauamt, das das Streichen der Halle in Auftrag gegeben habe.

Die evangelische Kirchengemeinde ist für den Friedhof, die kommunale Verwaltung für die Halle zuständig. Bereits zum Jahr 2018 waren die Nutzungsgebühren zur Deckung der Renovierungskosten nicht unerheblich erhöht worden. Sie betragen aktuell 55 Euro pro Tag für die Aufbewahrung Verstorbener sowie 250 Euro für eine Trauerfeier.