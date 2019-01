Westerkappeln. Katja Otte, seit Kurzem Vorsitzende der Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe Westerkappeln (IHGW), ist keine Politikerin. Deshalb, so sagte sie am Donnerstagabend beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Gemeinde und IHGW, müsse sie vom Zettel ablesen.

Aufgeschrieben hatte sie deutliche Worte zur Entwicklung des Ortskerns: „Wenn wir jetzt nicht langsam alle an einem Strang ziehen, haben wir bald nur noch Ein-Euro-Läden, 20 Friseure mehr, diverse Shisha-Bars und jede Menge Leerstand.“

Einem solchen Szenario will Katja Otte nicht tatenlos zusehen. Ziel müsse die Wiederbelebung des „fast toten Ortskerns“ sein, sagte die IHGW-Vorsitzende. Die rund 60 Mitglieder zählende Werbegemeinschaft will einen signifikanten Teil dazu beitragen. „2019 wird ein wichtiges Jahr für uns“, erklärte die Geschäftsfrau.

Neue Netzwerke

Der neue Vorstand baue langsam, aber sicher ein Netzwerk mit Leuten auf, „die nicht nur diskutieren, sondern handeln wollen“. Der Startschuss für „die neue IHGW“, so Otte, soll am 26. Februar bei der Mitgliederversammlung im Gasthaus Schröer fallen. An dem Abend werde auch zur Diskussion gestellt, die IHGW in Zukunft für jetzt noch Außenstehende zu öffnen – das gelte insbesondere für Privatpersonen –, die den Ortskern unterstützen wollen. Dabei könnte auch ein neuer Name für die Interessengemeinschaft herauskommen, deutete Katja Otte an.

Aufgrund der Wichtigkeit der Themen appelliert sie an alle Mitglieder, zur Versammlung zu erscheinen. Dass an dem Abend auch Vorstandswahlen auf der Tagesordnung stünden, solle niemanden abschrecken. „Ich habe genügend Leute gefunden, die sich wählen lassen würden“, sagte die Vorsitzende, die nach eigenem Bekunden „natürlich“ weitermachen will.

Mehr Wir-Gefühl

Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer freut sich, „dass die IHGW neu in Schwung gekommen ist“. Westerkappeln brauche ein „Wir-Gefühl“. Nur gemeinsam lasse sich etwas bewegen. Handel und Gewerbe seien dabei ein wichtiges Fundament.

2019 starte die Gemeinde „umfassende Projekte für die Zukunft“, erklärte die Verwaltungschefin. „Wir alle stehen vor der Herausforderung und in der Verantwortung, den Ortskern zu stärken.“ Dazu solle ein Ortsentwicklungskonzept erarbeitet werden. Große-Heitmeyer lud alle gesellschaftlichen Gruppen ein, sich aktiv daran zu beteiligen. Gleiches gelte für neue Maßnahmen im Ortsmarketing. Die Bürgermeisterin zeigte sich zuversichtlich, dass die vor der Gemeinde liegenden Aufgaben dann zu stemmen seien. „Wir reden nicht, wir handeln.“

Gemessen an der Teilnehmerzahl des Neujahrsempfangs im „Kuckucks-Nest“, scheint das von der Bürgermeisterin beschworene „Wir-Gefühl“ in der Gemeinde kleiner geworden zu sein. 80 Anmeldungen gab es nach Angaben von Große-Heitmeyer. Im Saal saßen nur etwa 60 Leute, darunter viele Mitglieder des Rates. In den vergangenen Jahren waren es fast immer doppelt so viele Gäste gewesen, teilweise sogar über 150. Im vergangenen Jahr gab es gar keinen Empfang. Gemeinde und IHGW wollten – wie berichtet – die Veranstaltung in Form einer Party auflockern. Mangels Anmeldungen wurde die Fete dann ersatzlos abgeblasen.

Es muss nicht immer alles gut sein

Über die Gründe für die eher schwache Resonanz dieses Mal lässt sich nur mutmaßen. Am Vortrag von Jan Veninga wird es weniger gelegen haben. Der Coach und Seminarleiter aus Osnabrück sprach über „Sinn und Glück der Arbeit“. Dabei stellte er unter anderem die Thesen in den Raum, „nicht immer glücklich bei der Arbeit sein zu müssen“ und dass sich die Menschen von dem „Wahn“ befreien sollten, „dass immer alles gut sein muss“. Krisen, auch die beruflicher Natur, sollten ins eigene Leben integriert und nicht verdrängt werden, empfahl der gebürtige Niederländer, ein studierter Jurist, Sozialpädagoge und Religionswissenschaftler.

Für jeden persönlich könne Arbeit einen anderen Wert haben: Der eine sehe darin vorrangig den Broterwerb, für andere stünden die sozialen Kontakte an erster Stelle oder der Wunsch nach Selbstverwirklichung. „Nach dem 50. Lebensjahr bekommen viele einen Sinn für die wirklich wichtigen Dinge im Leben“, meinte der 51-Jährige aus Erfahrung in seinem persönlichen Umfeld.

Dass Veninga mit seinem durch einige Schaubilder geschmückten Referat seine Zuhörer plötzlich Sinn und Glück bei der Arbeit hat finden lassen, darf bezweifelt werden. Sein Vortrag sollte aber auch nur ein Impuls sein.