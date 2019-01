Westerkappeln Umfangreiche Erweiterungen an diversen Stellen des Schulzentrums und die Errichtung einer Feuerwache: In Westerkappeln wird in diesem Jahr so viel gebaut wie wohl kaum zuvor. Darüber hinaus könnte 2019 für die Gemeinde ein Jahr werden, in dem wichtige Weichen für die Zukunft gestellt werden.

„Wir arbeiten an einem Gesamtkonzept“, erklärt Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer im Gespräch. Dabei solle es zum Beispiel um die Frage gehen, ob und gegebenenfalls wo weitere Flächen für Wohnbebauung ausgewiesen werden müssten.

Für Kinder und Familien

Bereits im vollen Gang sind die Bauarbeiten am „Haus der Wespe“. Am Gebäude für den Offenen Ganztag wird ein zweigeschossiger, voll unterkellerter Anbau hochgezogen. Die Nutzfläche vergrößert sich dadurch um rund ein Drittel auf 677 Quadratmeter. Pünktlich zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 ist die 1,2-Millionen-Euro-Investition abgeschlossen. Davon geht Große-Heitmeyer nach eigenen Angaben aus.

Zu dem Zeitpunkt dürften die Bagger bei der Grundschule am Bullerdiek gleich nebenan bereits angerollt sein. Derzeit hofft die Bürgermeisterin zumindest, dass der Baustart für die dortige Erweiterung im Frühjahr erfolgen kann. „Es stehen noch einige Termine für die Bauorganisation an. Dann kann es aber bald losgehen“, so die Verwaltungschefin. Wie berichtet, soll zwischen dem vorhandenen Gebäude und der kleinen Turnhalle, also dort, wo sich derzeit noch der Toilettentrakt befindet, ein zweigeschossiger Zwischenbau entstehen. Das Erdgeschoss ist für eine Mensa vorgesehen, das Obergeschoss für ein neues Klassenzimmer und einen großen Mehrzweckraum. Kostenpunkt: 1,4 Millionen Euro.

Nach aktuellem Stand sollen in diesem Jahr zudem die Umbauarbeiten am Gebäude der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln beginnen. Der Bauantrag sei Ende vergangenen Jahres gestellt worden, berichtet Große-Heitmeyer. Schließlich drängt auch hier die Zeit: Zum Schuljahr 2020/2021, wenn die ersten Schüler in die Oberstufe kommen, muss alles fertig sein. Die Pläne des Architekten sehen einen zweigeschossigen Anbau vor. Insgesamt sechs neue Klassenräume sollen geschaffen werden. Kurzfristig wurde noch beschlossen, die Bücherei umzusiedeln, um Platz zu schaffen für die Nachmittagsbetreuung der Gesamtschule.

Die Bücherei war erst vor sechs Jahren an den jetzigen Standort gezogen. Die Räume waren damals komplett neu gestaltet worden. Die Erweiterung der Gesamtschule schlägt mit rund 2,1 Millionen Euro zu Buche.

Für die Feuerwehr

Dass in diesem Jahr auch mit dem Bau der neuen Feuerwache an der Mettinger Straße begonnen werden kann, hält die Bürgermeisterin für unwahrscheinlich. Die Architekten-Leistungen müssen EU-weit ausgeschrieben werden, weil sie voraussichtlich den Schwellenwert von 221000 Euro überschreiten. An den Ausschreibungsunterlagen würde derzeit mit Hochdruck gearbeitet, damit sie möglichst in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses am 22. Januar präsentiert werden könnten. „Wir hoffen, im Sommer in die konkrete Planung einsteigen zu können“, sagt Große-Heitmeyer.

Bei einer ersten Kalkulation war die Gemeinde auf Kosten in Höhe von mehr als sechs Millionen Euro gekommen. Inzwischen wurde der Betrag deutlich nach unten korrigiert. Laut Bürgermeisterin soll der Spezialbau nunmehr 3,7 Millionen Euro kosten. Damit verschlingt er aber immer noch eine Million Euro mehr als die Feuerwache in Recke, die vor gut einem Jahr fertiggestellt worden war.

Für schnelles Internet – überall

Langsam, aber sicher schreiten die Planungen für den Ausbau des Breitbandnetzes in den Außenbereichen voran. Nachdem das Bundeswirtschaftsministerium und das Land Nordrhein-Westfalen im Sommer 2017 ihre Zusagen für eine Förderung in Höhe von zusammen 7,9 Millionen gegeben haben, wurden die Bauarbeiten EU-weit ausgeschrieben. Inzwischen, so Große-Heitmeyer, lägen Angebote vor.

Ob die Glasfaserkabel noch in diesem Jahr in den Bauerschaften verlegt werden, sei schwer zu sagen. Sicher sei nur, dass entgegen den anfänglichen Plänen nunmehr auch das Schulzentrum mit der Zukunftstechnologie ausgestattet wird.

Für mehr Bauland

Neben diesen baulichen Meilensteinen hat sich die Verwaltungsspitze für 2019 eine Reihe von konzeptionellen Weichenstellungen vorgenommen. „Wir müssen diskutieren, ob zum Beispiel weitere Wohnbaugebiete etwa im Süden der Gemeinde ausgewiesen werden sollen“, erläutert Große-Heitmeyer. Oder, ergänzt sie, „sollen zunächst einmal die noch bestehenden Baulücken geschlossen werden?“ In Kürze will die Gemeinde mit der Vermarktung des zweiten Abschnitts des Baugebietes am „Gartenmoorweg“ starten. Die Nachfrage, so die Bürgermeisterin, sei groß.

Auf der Agenda steht außerdem die Entwicklung eines Verkehrsentwicklungsplanes für die Gemeinde. Ob diese Aufgabe allerdings bereits in diesem Jahr in Angriff genommen wird, wagt die Bürgermeisterin zu bezweifeln: „Das Bauamt ist schon jetzt überlastet.“