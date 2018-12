Westerkappeln/Düsseldorf. Der Gastronomiepavillon am Düsseldorfer Martin-Luther-Platz ist ein ganz besonderes Gebäude. Im Herzen der Stadt gelegen, nimmt er auf dem Platz eine exponierte Stellung ein und besticht durch seine markante Architektur. Gebaut wurde er von der Derix-Gruppe, die auch in Westerkappeln zu Hause ist.

Von außen ist das 550 Quadratmeter große Gebäude mit gelochtem Cortenstahl verkleidet, der mit großzügigen Fensterfronten kombiniert wird. Diese Außenansicht lässt kaum vermuten, dass der Pavillon vor allem aus riesigen Massivholzelementen besteht, die die Derix-Gruppe komplett vorgefertigt, zur Baustelle geliefert und aufgestellt hat.

Architektur-Highlight

Anfang September wurde das Restaurant „Wilma Wunder“, das in dem Gastronomiepavillon untergebracht ist, laut Mitteilung eröffnet. Jüngst wurde das Gebäude, das nicht nur von der Lokalpresse als „Architektur-Highlight“ gefeiert werde, mit dem Holzbaupreis NRW ausgezeichnet, der vom Landesbeirat Holz Nordrhein-Westfalen ausgelobt und im Rahmen des Europäischen Kongresses „Bauen mit Holz im urbanen Raum“ in Köln verliehen worden ist.

Tragende Holzkonstruktion

In der Begründung der Jury zur Preisvergabe heißt es unter anderem: „Die klare Rasterung der tragenden Holzkonstruktion und deren Aufteilung und Anordnung auf die Geometrie des nicht einfachen Grundstücks begeisterten die Jury. Sowohl städtebaulich als auch architektonisch und konstruktiv ist den Planern ein für diesen Ort herausragendes Gebäude gelungen.“

Überdimensionale Bauteile

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, die aus meiner Sicht hochverdient ist“, sagt Timo Wedler, Ingenieur der Derix-Gruppe und tätig im Bereich Statik und Konstruktion. Wedler hat den X-LAM-Pavillon konstruiert und hebt als besondere Herausforderung bei der Realisierung dieses außergewöhnlichen Projekts den extrem hohen Vorfertigungsgrad der überdimensional großen Holzbauteile hervor, durch den die Montage stark vereinfacht worden sei.

Neue Produktionshalle in Velpe

Gefertigt worden sind sie im Werk Niederkrüchten. Ab kommenden Jahr können auch am Standort in Westerkappeln-Velpe solche Bauteile hergestellt werden. Dort errichtet die Derix-Gruppe – wie berichtet – für einen zweistelligen Millionenbetrag eine neue X-LAM-Halle, die voraussichtlich im Juli den Betrieb aufnehmen soll.

Konstruktiver Holzleimbau

Markus Derix, geschäftsführender Inhaber der Derix-Gruppe, ist genauso begeistert: „Das ist schon ein sehr individuelles Gebäude, das wir da realisiert haben. An dem Pavillon kann man sehr schön sehen, was mit gut verarbeitetem Holz heutzutage alles möglich ist.“ Ganze Massivbauteile millimetergenau im Werk vorzufertigen sei für sein Unternehmen Tagesgeschäft. Und gerade die X-LAM Bauweise, die hier angewandt worden ist, werde immer populärer, so Derix. Dies sei auch der Grund für den Bau der Produktionshalle in Westerkappeln. Die Firmengruppe Derix ist ein Holzbauunternehmen mit dem Schwerpunkt auf konstruktivem Holzleimbau.

Familienunternehmen

Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit rund 190 Mitarbeitern und Betriebsstandorten in Niederkrüchten und Westerkappeln gehört Derix nach eigenen Angaben zur Spitzengruppe der Hersteller von verleimten Holzprodukten. Architekten und Ingenieure berät das Unternehmen bei Bauvorhaben und entwickelt und realisiert mit Partnern nationale und internationale Projekte.