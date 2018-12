Tecklenburg/Westerkappeln. Ob als Geschenk oder auf dem süßen Teller – zu keiner Zeit im Jahr ist die Nachfrage nach hochwertigem Naschwerk so stark wie zu Weihnachten. Die Produktion in der Confiserie Rabbel aus Tecklenburg läuft auf Hochtouren. Einer der Geschäftsführer erzählt von einem Handwerksberuf zwischen Tradition und Innovation.

"Schokolade ist ein Glücksmacherprodukt", sagt Markus Rabbel und zählt eine lange Liste von süßen Gaumenfreuden auf, die in der familiengeführten Confiserie hergestellt werden. Die Produktpalette reicht von Pralinen und Konfekt über Baum- und Honigkuchen bis hin zu Torten. Die Leidenschaft für die süßen Köstlichkeiten wurde ihm und seinem Bruder in die Wiege gelegt. "Ich könnte jeden Tag von allem etwas essen", sagt der gelernte Konditormeister mit einem Schmunzeln.

Geschichte eines Familienbetriebs

Für die Brüder Christian und Markus Rabbel stand schon früh fest, wohin ihr beruflicher Weg gehen soll. Mit Unterstützung ihrer Mutter führen sie das Unternehmen heute in vierter Generation. Gegründet wurde die Confiserie bereits 1907 von Paul Rabbel in Bad Landeck in Schlesien. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Zerstörung des Stammhauses baute dessen Sohn Martin den Betrieb in Tecklenburg neu auf.

Das Café Rabbel befindet sich bis heute in einem denkmalgeschützten Haus am Markt im historischen Stadtkern von Tecklenburg. Der Enkel des Firmengründers, Norbert Rabbel, setzte auf Erweiterung und verlagerte Produktion und Verwaltung Mitte der 1990er-Jahre nach Westerkappeln. Seit seinem Tod liegen Café und Produktionsstätte in den Händen seiner Söhne.

Tradition und Innovation

Noch immer prägt der schlesische Ursprung das Unternehmen – vor allem geschmacklich. Denn bis heute werden nach altschlesischen Rezepturen traditionelle Lebkuchenspezialitäten wie die sogenannten Liegnitzer Bomben und das Neisser Konfekt hergestellt. Neben klassischen Familienrezepten setzen die Rabbel-Brüder aber auch auf neue Kreationen. "Zeiten ändern sich", betont Markus Rabbel. Die Rezepte müssten daher immer wieder abgewandelt und einzelne Komponente getauscht werden.





Die Entwicklung neuer Rezepte sei ein langer Prozess, betont er. Häufig lasse er dabei auch Inspirationen aus dem Ausland einfließen, die er unter anderem auch während seiner Ausbildungszeit in Frankreich, Luxemburg und Österreich sammeln konnte. "Das ist Handwerksarbeit, von der man überzeugt sein muss. Da muss einfach viel ausprobiert werden."

Verrückte Modeerscheinungen wie Kompositionen mit Chili oder anderen Gewürzen würden mittlerweile keine allzu große Rolle mehr in der Confiserie-Branche spielen, erklärt Rabbel. Den Kunden gehe es wieder vermehrt um die hauptsächlichen Zutaten und dessen Herkunft. Daher lege das Unternehmen, das auch individuelle Aufträge für Großkunden ausführt, Wert auf Bio-Qualität und hochwertige Kakaobohnen mit Fair-Trade-Zertifizierung.

Auf die Verpackung kommt es an

Neben den inneren Werten sei aber auch die äußere Erscheinung nicht unwichtig, weiß der Geschäftsmann. Denn bei hochwertiger Confiserie komme es auch auf eine ansprechende Verpackung an. "Das ist eine tolle Herausforderung", findet Rabbel. Besonders jetzt zur Weihnachtszeit könne man sich mit originellen Dosen, Schachteln oder Tüten aus unterschiedlichen Materialien von anderen Anbietern abgrenzen. Grundsätzlich sei dabei aber Minimalismus das Gebot der Stunde, um nicht von der Hauptsache abzulenken und die Nachhaltigkeit im Blick zu behalten.